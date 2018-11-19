Amazon уличили в продаже товаров с символикой "ДНР": Супрун организовала флешмоб

Фото: коллаж РБК-Украина

В соцсети привели ответ сотрудника Amazon относительно инцидента - компания взяла данный вопрос на контроль и будет разбираться

На сайте глобальной торговой интернет-платформы Amazon.com заметили товары с символикой террористической группировки "Донецкая народная республика", которая орудует в ряде районов на Донбассе в Украине. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщила исполняющая обязанности министра по вопросам здравоохранения Уляна Супрун на совей странице в социальной сети Facebook.

Она также опубликовала соответствующие фото и призвала устроить флешмоб в соцсетях и на почте генерального директора Amazon Джеффа Безоса.

Скрин: facebook.com/ulanasuprun

Супрун рекомендует отправить ему сообщение о том, что его компания помогает спонсировать терроризм. Также указан электронный адрес Джеффа Безоса - jeff@amazon.com.

"Требуйте остановить продажу товаров, которые усиливают гибридную войну России против цивилизованного мира", - говорится в публикации.

Война, которую ведет РФ против Украины, уже унесла более 10 тысяч жизней, отметила Супрун.

"Флаг "ДНР" - это символ терроризма, репрессий, смерти и оккупации. Россия оккупировала 7% территории Украины и обстрелы ведутся по украинским населенных пунктах каждый день. И не забывайте о малазийском самолете MH-17, который сбили с российского "Бука", нелегально ввезенного на территорию Украины из России. Погибли 298 человек - все пассажиры и экипаж", - напомнила чиновник.

Также Уляна Супрун добавила, что есть сотни свидетельств о незаконных заключениях и пыткихаз людей на оккупированных РФ и ее марионетками территориях нашей страны.

"Люди, которые находятся на Востоке Украины, живут под постоянной угрозой нездетонованих взрывчатых веществ и наземных мин, остающихся в результате боевых действий. Каждый должен осознавать, что поддерживая страну агрессора и террористические организации, которые она спонсирует, он поддерживает войну и смерть", - указала и.о. главы Минздрава Украины.

Скрин: facebook.com/ulanasuprun

В комментариях под постом Супрун ее подписчики живо отреагировали на инцидент с Amazon:

"Некорректно говорить "Amazon продає". Фактически это "маркетплейс" где продают люди, используя платформу. Сама компания Amazon вряд ли знает об этом. Хотя я на 100% согласен, что продажа таких товаров недопустима";

"Амазон должен отслеживать такие вещи и запрещать их. Попробуйте найти на сайте нацистский флаг или флаг ISIS. Не думаю что никто там не пробовал продавать";

Также в комменте указан ответ работников Amazon на соответствующий запрос одного из пользователей относительно продукции с символикой "ДНР". В компании заявили, что взяли данный вопрос на контроль и будут разбираться:

"Амазон отписал: "Привет, Василина, Меня зовут Стив с командой руководителей Amazon. Надеюсь, что это письмо дойдет до вас. Я отвечаю от имени Джеффа Безоса на адрес электронной почты, который вы отправили по продукции "Донецкой Народной Республики" на нашем веб-сайте. Мы направили его правильной команде внутри страны. Спасибо за информацию... С наилучшими пожеланиями, Стив С"...

Скрин: facebook.com/ulanasuprun

Ранее сообщалось, что немецкий бренд спортивной одежды Adidas после разгоревшегося скандала так и не убрал со своего сайта коллекцию вещей с советской символикой.

Также мы писали о том, что недавно интернет-портал купли-продажи товаров еbay подал в суд Калифорнии иск к компании Amazon за незаконное переманивание топовых продавцов на свою платформу.

Напомним, основатель компании Amazon Джефф Безос возглавил рейтинг 400 самых богатых американцев с состоянием 160 млрд долларов, став также богатейшим человеком в мире.

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Видео: РБК-Украина