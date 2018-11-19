Amazon викрили в продажі товарів із символікою "ДНР": Супрун організувала флешмоб

Фото: колаж РБК-Україна

У соцмережі навели відповідь співробітника Amazon щодо інциденту - компанія взяла це питання на контроль і буде розбиратися

На сайті глобальної торговельної інтернет-платформи Amazon.com помітили товари із символікою терористичного угруповання "Донецька народна республіка", яка орудує в ряді районів на Донбасі в Україні. Про це в понеділок, 19 листопада, повідомила виконуюча обов'язки міністра з питань охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Вона також опублікувала відповідні фото та закликала влаштувати флешмоб в соцмережах і на пошті генерального директора Amazon Джеффа Безоса.

Скрін: facebook.com/ulanasuprun

Супрун рекомендує відправити йому повідомлення про те, що його компанія допомагає спонсорувати тероризм. Також вказано електронну адресу Джеффа Безоса - jeff@amazon.com.

"Вимагайте зупинити продаж товарів, які посилюють гібридну війну Росії проти цивілізованого світу", - йдеться у публікації.

Війна, яку веде РФ проти України, вже забрала понад 10 тисяч життів, зазначила Супрун.

"Прапор "ДНР" - це символ тероризму, репресій, смерті та окупації. Росія окупувала 7% території України і обстріли ведуться за українським населених пунктах кожен день. І не забувайте про малайзійський літак MH-17, який збили з російського "Бука", нелегально ввезеного на територію України з Росії. Загинули 298 осіб - всі пасажири і екіпаж", - нагадала посадовець.

Також Уляна Супрун додала, що є сотні свідчень про незаконні ув’язнення і катування людей на окупованих РФ та її маріонетками територіях нашої країни.

"Люди, які перебувають на Сході України, живуть під постійною загрозою нездетонованих вибухових речовин та наземних мін, що залишаються внаслідок бойових дій. Кожен має усвідомлювати, що підтримуючи країну агресора і терористичні організації, які вона спонсорує, він підтримує війну та смерть", - зазначила в.о. голови МОЗ України.

Скрін: facebook.com/ulanasuprun

В коментарях під постом Супрун її підписники жваво відреагували на інцидент з Amazon:

"Некоректно говорити "Amazon продає". Фактично це "маркетплейс" де продають люди, використовуючи платформу. Сама компанія Amazon навряд чи знає про це. Хоча я на 100% згоден, що продаж таких товарів неприпустима";

"Амазон має відстежувати такі речі і забороняти їх. Спробуйте знайти на сайті нацистський прапор або прапор ISIS. Не думаю що ніхто там не пробував продавати";

Також в коменті вказана відповідь працівників Amazon на відповідний запит одного з користувачів щодо продукції з символікою "ДНР". У компанії заявили, що взяли це питання на контроль і будуть розбиратися:

"Амазон відписав: "Привіт, Василина, Мене звати Стів з командою керівників Amazon. Сподіваюся, що цей лист дійде до вас. Я відповідаю від імені Джеффа Безоса на адресу електронної пошти, який ви відправили по продукції "Донецької Народної Республіки" на нашому веб-сайті. Ми направили його правильної команді всередині країни. Дякую за інформацію... З найкращими побажаннями, Стів С"...

Скрін: facebook.com/ulanasuprun

Раніше повідомлялося, що німецький бренд спортивного одягу Adidas після скандалу так і не прибрав зі свого сайту колекцію речей з радянською символікою.

Також ми писали про те, що нещодавно інтернет-портал купівлі-продажу товарів ebay подав до суду Каліфорнії позов до компанії Amazon за незаконне переманювання топових продавців на свою платформу.

Нагадаємо, засновник компанії Amazon Джефф Безос очолив рейтинг 400 найбагатших американців за станом 160 млрд доларів, ставши також найбагатшою людиною в світі.

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Відео: РБК-Україна