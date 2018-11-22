"Формируют сознание": переселенка рассказала о методах пропаганды в "ДНР"

Видео: YouTube/Ирина Фарион

Бывшая жительница Донецка Татьяна Ещенко, которая переехала жить во Львов, рассказала, что террористы "ДНР" придумали новый способ манипуляции для школьников оккупированного Донецка. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Ирины Фарион.

Татьяна Ещенко переехала из оккупированного Донецка во Львов, где заняла пост заведующей кафедрой украиноведения Львовского национального медицинского университета имени Данилы Галицкого.

Во время выступления на общественном форуме "За украинский язык", Ещенко рассказала, что в оккупированном Донецке боевики начали печатать учебники на украинском языке, где рассказывается о процветании "ДНР" и восхваляется лидер боевиков Александр Захарченко, который недавно погиб после взрыва в кафе "Сепар".

"В "ДНР" сейчас действует технология: сразу же, моментально напечатали книги, учебники по украинскому языку, где на украинском языке, нашем с вами языке, рассказывают о Захарченко, о "ДНР", о том, как хорошо жить в этой "республике". То есть, идеологически они формируют сознание того поколения, которое там воспитывается уже. Вы можете представить, как теперь будет сложно что-то изменить вообще в этом сознании, потому что на украинском языке навязываются такие идеи сепаратистские", — рассказала Татьяна Ещенко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Amazon уличили в продаже товаров с символикой "ДНР".

А также писали о том, что житель Донецка рассказал о жутких зверствах в "ДНР".

Видео: РБК-Украина