"Формують свідомість": переселенка розповіла про методи пропаганди в "ДНР"

Відео: YouTube/Ірина Фаріон

Колишня мешканка Донецька Тетяна Єщенко, яка переїхала жити до Львова, розповіла, що терористи "ДНР" придумали новий спосіб маніпуляції для школярів окупованого Донецька. Відповідне відео опубліковане на YouTube-каналі Ірини Фаріон.

Тетяна Єщенко переїхала з окупованого Донецька до Львова, де зайняла посаду завідувача кафедри українознавства Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Під час виступу на громадському форумі "За українську мову", Єщенко розповіла, що в окупованому Донецьку бойовики почали друкувати підручники українською мовою, де розповідається про процвітання "ДНР" і возвеличується лідер бойовиків Олександр Захарченко, який нещодавно загинув після вибуху в кафе "Сепар".

"В "ДНР" зараз діє технологія: відразу ж, моментально надрукували книги, підручники з української мови, де українською мовою, нашою з вами мовою, розповідають про Захарченко, про "ДНР", про те, як добре жити в цій "республіці". Тобто, ідеологічно вони формують свідомість того покоління, яке там виховується вже. Ви можете уявити, як тепер буде складно щось змінити в цій свідомості, тому що українською мовою нав'язуються такі сепаратистські ідеї", — розповіла Тетяна Єщенко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Amazon викрили в продаж товарів з символікою "ДНР".

А також писали про те, що житель Донецька розповів про страшні звірства в "ДНР".

Відео: РБК-Україна