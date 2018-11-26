"Не вірте вбросам": відомий блогер викрив росСМИ у брехні

Колаж РБК-Україна

ЗМІ "ДНР" також розповіли про обстановку в Донецьку

Відомий український журналіст і блогер Денис Казанський спростував інформацію російських медіа про те, що на окупованих територіях Донецької області почалися масовані обстріли. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У неділю ввечері, 25 листопада в кількох російських ЗМІ з'явилася інформація про те, що українські військові почали "обстріл житлових будинків на околиці Донецька". Денис Казанський спростував цю інформацію і повідомив, що він зв'язався зі своїми знайомими в Донецьку, які підтвердили, що це фейковая інформація.

Скріншоти (facebook.com/den.kazansky)

"Російські "вільні ЗМІ" пишуть про "масовані обстріли Донецька" ВСУ, яких немає. Уточнив у своїх знайомих в Донецьку - там все спокійно. Не вірте вбросам. Це такі ж фейкомети, як і федеральні ЗМІ РФ. Дивно, що навіть "ЗМІ ДНР" подають більш правдиву інформацію, ніж "Дождь" і "Ехо Москви". Офіційний сайт "ДНР" пише, що обстановка в Донецьку спокійна", - написав на своїй сторінці Денис Казанський.

Скріншот коментарів (facebook.com/den.kazansky)

Скріншот поста (facebook.com/den.kazansky)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Денис Казанський повідомив про безногу терористку, яку виселяють з квартири за борги по комунальним послугам.

А також писали про те, що у мережі підняли на сміх любительку бойовиків.

Відео: РБК-Україна