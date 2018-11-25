"Фирменный продукт ДНР": в сети подняли на смех любительницу боевиков

Женщину сравнили с известной маркой шин
В сети подняли на смех любительницу донецких террористов, которая отметилась нелепым фото. Соответствующий пост сделал блогер "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.
"Придумайте название к фото", - говорится в подписи к снимку.
Обратим внимание, что фотография террористки вызвала истерический смех среди пользователей сети.
Фото: любительницу боевиков подняли на смех (twitter.com/FashDonetsk)
"Вся суть боевиков в одном фото. Особь разучилась ходить, что-либо держать, но еще способна есть", - сказал пользователь Андрей Сухраков.
"Позывной Мишлен", - подчеркнул юзер Залишинець Донецький.
"Свиной жир в камуфляже – фирменный продукт ДНР", - подчеркнул пользователь "Вечернее время".
"Складками похожа на гусеницу", - уточнил юзер Егор Гонг.
"Джабба Хат", - сказал пользователь Денис Заречный.
Скриншот комментариев (twitter.com/FashDonetsk)
Ранее мы писали о том, как переселенка рассказала о методах пропаганды в "ДНР".
Напомним, сообщалось, что Amazon уличили в продаже товаров с символикой "ДНР".
А также писали о том, что житель Донецка рассказал о жутких зверствах в "ДНР".
Видео: РБК-Украина