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"Фирменный продукт ДНР": в сети подняли на смех любительницу боевиков

STYLERВойна    25.11.2018 - 12:49
"Фирменный продукт ДНР": в сети подняли на смех любительницу боевиков
Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Женщину сравнили с известной маркой шин

В сети подняли на смех любительницу донецких террористов, которая отметилась нелепым фото. Соответствующий пост сделал блогер "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

"Придумайте название к фото", - говорится в подписи к снимку.

Обратим внимание, что фотография террористки вызвала истерический смех среди пользователей сети.

&quot;Фирменный продукт ДНР&quot;: в сети подняли на смех любительницу боевиков

Фото: любительницу боевиков подняли на смех (twitter.com/FashDonetsk)

"Вся суть боевиков в одном фото. Особь разучилась ходить, что-либо держать, но еще способна есть", - сказал пользователь Андрей Сухраков.

"Позывной Мишлен", - подчеркнул юзер Залишинець Донецький.

"Свиной жир в камуфляже – фирменный продукт ДНР", - подчеркнул пользователь "Вечернее время".

"Складками похожа на гусеницу", - уточнил юзер Егор Гонг.

"Джабба Хат", - сказал пользователь Денис Заречный.

&quot;Фирменный продукт ДНР&quot;: в сети подняли на смех любительницу боевиков

Скриншот комментариев (twitter.com/FashDonetsk)

Ранее мы писали о том, как переселенка рассказала о методах пропаганды в "ДНР".

Напомним, сообщалось, что Amazon уличили в продаже товаров с символикой "ДНР".

А также писали о том, что житель Донецка рассказал о жутких зверствах в "ДНР".

Видео: РБК-Украина 

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