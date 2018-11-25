"Фірмовий продукт ДНР": в мережі підняли на сміх любительку бойовиків

Жінку порівняли з відомою маркою шин
У мережі підняли на сміх любительку донецьких терористів, яка відзначилася безглуздим фото. Відповідний пост зробив блогер "Фашик Донецький" на своїй сторінці в Twitter.
"Придумайте назву до фото", - йдеться у підписі до світлини.
Звернемо увагу, що фотографія терористки викликала істеричний сміх серед користувачів мережі.
Фото: любительку бойовиків підняли на сміх (twitter.com/FashDonetsk)
"Вся суть бойовиків в одному фото. Особа розучилася ходити, щось тримати, але ще здатна їсти", - сказав користувач Андрій Сухраков.
"Позивний Мішлен", - підкреслив юзер Залишинець Донецький.
"Свинячий жир в камуфляжі – фірмовий продукт ДНР", - підкреслив користувач "Вечірній час".
"Складками схожа на гусеницю", - уточнив юзер Єгор Гонг.
"Джабба Хат", - сказав користувач Денис Зарічний.
Скріншот коментарів (twitter.com/FashDonetsk)
Раніше ми писали про те, як переселенка розповіла про методи пропаганди в "ДНР".
Нагадаємо, повідомлялося, що Amazon викрили в продаж товарів з символікою "ДНР".
А також писали про те, що житель Донецька розповів про страшні звірства в "ДНР".
Відео: РБК-Україна