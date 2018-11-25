"Фірмовий продукт ДНР": в мережі підняли на сміх любительку бойовиків

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Жінку порівняли з відомою маркою шин

У мережі підняли на сміх любительку донецьких терористів, яка відзначилася безглуздим фото. Відповідний пост зробив блогер "Фашик Донецький" на своїй сторінці в Twitter.

"Придумайте назву до фото", - йдеться у підписі до світлини.

Звернемо увагу, що фотографія терористки викликала істеричний сміх серед користувачів мережі.

Фото: любительку бойовиків підняли на сміх (twitter.com/FashDonetsk)

"Вся суть бойовиків в одному фото. Особа розучилася ходити, щось тримати, але ще здатна їсти", - сказав користувач Андрій Сухраков.

"Позивний Мішлен", - підкреслив юзер Залишинець Донецький.

"Свинячий жир в камуфляжі – фірмовий продукт ДНР", - підкреслив користувач "Вечірній час".

"Складками схожа на гусеницю", - уточнив юзер Єгор Гонг.

"Джабба Хат", - сказав користувач Денис Зарічний.

Скріншот коментарів (twitter.com/FashDonetsk)

Раніше ми писали про те, як переселенка розповіла про методи пропаганди в "ДНР".

Нагадаємо, повідомлялося, що Amazon викрили в продаж товарів з символікою "ДНР".

А також писали про те, що житель Донецька розповів про страшні звірства в "ДНР".

Відео: РБК-Україна