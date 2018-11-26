"Час каминг-аута": журналист о реакции росСМИ на ситуацию в Азовском море

Коллаж РБК-Украина

Он привел несколько фактов, которые доказывают, что абсолютно все росСМИ подчиняются Кремлю

Известный журналист Айдер Муждабаев рассказал, что все российские СМИ, в том числе и либеральные, готовы вести информационную войну против Украины. Об этом она написал на своей странице в Facebook.

Айдер Муждабаев обратился к украинским журналистам, политикам, чиновникам, сотрудникам Мининформполитики, СБУ и ко всем заинтересованным и неравнодушным с объяснением о том, что все российские СМИ, в том числе и оппозиционные, либеральные – медиа-структуры, которые различными способами контролируются напрямую Кремлем.

"Те, кто вчера внимательно наблюдал за переходом ситуации в войне России против Украины через "керченский Рубикон", заметили, что Кремль впервые открыто бросил в бой свой элитный информационный спецназ. Это т.н. российские и русскоязычные "либеральные СМИ". На самом деле – медиа-структуры, разными способами контролируемые Кремлем и работающие в его стратегических интересах. Последние годы они хуже-лучше маскировались, с каждым днем неуспешнее, но вот, наконец, настал час финального каминг-аута", - написал журналист.

Он отметил, что так называемые "либеральные СМИ" первыми стали подавать неправдивую информацию о событиях в Азовском море, еще до сообщений официальных российских СМИ.

"Все "русскокалиберные СМИ". Брошены в бой. Кремлем. Против Украины. По всему миру", - отметил Муждабаев.

Он сообщил, что все СМИ в понедельник заняты тем, что обсуждают, "как Украина спровоцировала Россию". Муждабаев объясняет, что это не случайность и не глупость, так как российские журналисты не планируют менять свою комфортабельную жизнь на изгнание из профессии.

Он рассказал, что фейки о "массированных атаках ВСУ жилых районов Донецка" начали распространять именно "либеральные СМИ" по прямой команде из Кремля, так как в РФ решили, что именно им поверят в первую очередь.

Также Айдар Муждабаев опубликовал скрин сообщения российского журналиста "Медузы", который недавно посетил Киев, где он высказал свое непонимание ситуацией в Украине.

Скриншот (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

"Не знаю, как вы, а я этих путинских гибридных пропагандистов в период войны видеть в Киеве не хочу. Вот просто ни в каком виде, вон отсюда, к чертовой матери. Пусть едут куда хотят и что хотят там несут про Украину, но не из Украины же. Это перебор. Мы же не лохи на вокзале, не мазохисты. Прошу Мининформполитики лишить этих "либералов", подыгрывающих Кремлю, аккредитации у нас в стране, а СБУ прошу запретить им въезд", - резюмировал журналист.

Скриншот поста (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Напомним, ранее мы писали о том, что ветеран АТО рассказал, будет ли мобилизация.

А также рассказывали о том, что известный блогер уличил росСМИ во лжи.

Видео: РБК-Украина