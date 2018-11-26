"Годину камінг-ауту": журналіст про реакцію росЗМІ на ситуацію в Азовському морі

Колаж РБК-Україна

Він навів кілька фактів, які доводять, що абсолютно всі росЗМІ підкоряються Кремлю

Відомий журналіст Айдер Муждабаєв розповів, що всі російські ЗМІ, в тому числі і ліберальні, готові вести інформаційну війну проти України. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Айдер Муждабаєв звернувся до українських журналістів, політиків, чиновників, працівників Минінформполитики, СБУ та до всіх зацікавлених і небайдужих з поясненням про те, що всі російські ЗМІ, в тому числі і опозиційні, ліберальні – медіа-структури, які різними способами контролюються безпосередньо Кремлем.

"Ті, хто вчора уважно спостерігав за переходом ситуації у війні Росії проти України через "керченський Рубікон", помітили, що Кремль вперше відкрито кинув у бій свій елітний інформаційний спецназ. Це т. зв. російські і російськомовні "ліберальні ЗМІ". Насправді – медіа-структури, різними способами контрольовані Кремлем і працюють у його стратегічних інтересах. Останні роки вони гірше-краще маскувалися, з кожним днем невдаліше, але ось, нарешті, настав час фінального камінг-ауту", - написав журналіст.

Він зазначив, що так звані "ліберальні ЗМІ" першими стали подавати неправдиву інформацію про події в Азовському морі, ще до повідомлень офіційних російських ЗМІ.

"Все "русскокаліберні ЗМІ". Кинуті в бій. Кремлем. Проти України. По всьому світу", - зазначив Муждабаєв.

Він повідомив, що всі ЗМІ в понеділок зайняті тим, що обговорюють, "як Україна спровокувала Росію". Муждабаєв пояснює, що це не випадковість і не дурість, так як російські журналісти не планують змінювати свое комфортабельне життя на вигнання з професії.

Він розповів, що фейки про "масовані атаки ВСУ житлових районів Донецька" почали поширювати саме "ліберальні ЗМІ" за прямою командою з Кремля, так як в РФ вирішили, що саме їм повірять в першу чергу.

Також Айдар Муждабаєв опублікував скрін повідомлення російського журналіста "Медузи", який нещодавно відвідав Київ, де він висловив своє нерозуміння ситуацією в Україні.

Скріншот (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

"Не знаю, як ви, а я цих путінських гібридних пропагандистів в період війни бачити в Києві не хочу. Ось просто ні в якому вигляді, геть звідси, до чортової матері. Хай їдуть куди хочуть і що хочуть там несуть про Україну, але не з України. Це перебір. Ми ж не лохи на вокзалі, не мазохісти. Прошу Минінформполитики позбавити цих "лібералів", що підіграють Кремлю, акредитації у нас в країні, а СБУ прошу заборонити їм в'їзд", - резюмував журналіст.

Скріншот поста (facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ветеран АТО розповів, чи буде мобілізація.

А також розповідали про те, що відомий блогер викрив росЗМІ у брехні.

Відео: РБК-Україна