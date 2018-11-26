Інформаційна гігієна: як не стати жертвою фейкових новин

Колаж РБК-Україна

Уляна Супрун порекомендувала українцям, як реагувати на тривожні новини

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун нагадала українцям про те, як потрібно сприймати новини, щоб не поширювати фейкову інформацію. Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Уляна Супрун повідомила, що в Україні можуть ввести воєнний стан та зазначила, що найважливіше в цій ситуації – зберігати спокій. Вона порекомендувала дотримуватися певних правил поведінки в інформаційному просторі, щоб не нашкодити країні.

"Не забувайте, що Росія веде гібридну війну. Ми всі, коли вживаємо, обговорюємо, поширюємо і створюємо новини, можемо як допомогти, так і нашкодити країні. Щоб не сталося останнього, потрібно дотримуватися важливого списку правил", - написала в. о. міністра і нагадала, на що потрібно звертати увагу під час прочитання новин.

"Довіряйте лише інформації, яка підтверджена кількома достовірними джерелами (бажано офіційними). Новини можна читати на сторінках Міністерства оборони України, Генерального штабу ЗСУ, Петра Порошенко, ВМС ЗС України. Якщо бачите сенсаційну, шокову, обурливу новину, відправте її в тригодинний карантин. Навіть офіційні сайти можуть зламати. Якщо через три години немає уточнення чи спростування, можете реагувати", - написала Супрун.

Вона порадила не панікувати і не зациклюватися на одних і тих же новинах і відволікатися, якщо новини викликають таку реакцію.

"Не панікуйте. Хаос і паніка нічим зараз не допоможуть Україні. Якщо не можете не панікувати, робіть це тихо, щоб не заразити інших. Не зациклюйтеся. Якщо відчуваєте, що в десятий раз перечитуєте одні й ті ж новини або другу годину без зупинки оновлюєте стрічку Facebook, то краще займіться роботою", - порекомендувала в. о. міністра і додала, що читати треба тільки якісні ЗМІ.

"Читайте якісні іноземні ЗМІ, але не ображайтеся, що вони висвітлюють наші події нейтрально. Якщо бачите ретрансляцію російських фейків або пропаганду, краще зверніться в редакцію або напишіть коментар із спростуванням", - зазначила Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що журналіст розповів про реакцію росСМИ на ситуацію в Азовському морі.

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Відео: РБК-Україна