"Из-за нищеты ездят на заработки": блогер рассказал, как выживают жители "ЛДНР"

Видео: Жители "ЛДНР" вынуждены ездить на заработки в Абхазию из-за нищеты (YouTube/Denis Kazanskyi)

Жители ОРДЛО были замечены в Абхазии за сбором мандаринов — там можно заработать больше, чем в террористических республиках. Об этом написал журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

Журналист утверждает, что жителей Донецкой и Луганской областей до такого состояния довела нищета. В Абхазии платят больше, чем в самопровозглашенных республиках.

"Экономическое чудо по-русски. Жители ОРДЛО из-за нищеты теперь ездят на заработки в Абхазию! Даже там за сбор мандаринов платят больше, чем в ЛДНР, где зарплаты по 5 тысяч рублей. Уж насколько я негативно отношусь к сепаратистам, но при всем моем скепсисе, даже мне было тяжело представить, что можно упасть ниже Абхазии. Оказалось - можно", - написал Казанский.

Скриншот с YouTube (youtube.com/user/Frankensstein1)

Журналист вспоминает, как на Донбассе насмехаются над жителями Западной Украины, которые ездят на заработки в Европу. Неизвестно, что хуже, пишет он, - работать на поляков и чехов или в Абхазии.

"Когда-то наши "донбасские патриоты" насмехались над заробитчанами из Западной Украины за то, что те ездят у поляков картошку копать. Давно говорю, что настоящие каратели и фашисты - это те, кто устроил ДНР и ЛНР. Даже не представляю, насколько нужно ненавидеть Донбасс и живущих там людей, чтобы устроить им такую жизнь. Те же уроды, которые в 2014 кричали, что Донбассу не нужно в ЕС, потому что он хочет быть источником дешевой рабочей силы для Евросоюза, теперь превратили его в источник дешевой рабочей силы для Абхазии", - удивляется журналист.

Скриншот с Facebook (facebook.com/den.kazansky)

Подписчики журналиста активно комментируют его новый пост:

"А потом скажут, что кормят Абхазию", "Еще немного и будут ездить в Абхазию туалеты мыть", "Это фигня. Вот как понять граждан Украины, которые едут работать на агрессора? Это высший пилотаж!", "Зная, какая там полная ж... в Абхазии, могу представить радостных заробитчан".

Скриншот с Facebook (facebook.com/den.kazansky)

Ранее журналист Денис Казанский сообщил, что проживающий в Минске Виталий Юрченко, известный как звезда сюжета о "последствиях майдана", сообщил детали собственного позора.

Напомним, Татьяна Калинина из Горловки, уехала работать в Китай и поделилась секретами устройства на работу в Азии.

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