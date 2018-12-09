Герой сюжета о "голодном майдановце" сделал неожиданное признание

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Мужчина признался, что ему было страшно отказывать

Проживающий в Минске Виталий Юрченко, более известный как звезда сюжета пропагандистов Путина о "последствиях майдана" решил раскаяться, и сообщил детали собственного позора. Об этом он рассказал журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

Так, сам "герой" сюжета – Виталий Юрченко, который якобы не мог отказать российскому телеканалу.

"К годовщине Майдана. Первый канал выпустил сюжет о голодном и замерзающем украинце из Кривого Рога. Правда роль украинца в нем сыграл белорус. Белорусские журналисты нашли "героя" и записали с ним интервью. Он рассказал, как записывали этот фейк", - сказал Казанский.

При этом сам Юрченко подчеркивает, что решил "смалодушничать".

"Я побоялся отказаться, хотя все это время сомневался. Смалодушничал, наверное. Когда уже сняли материал, то я некоторое время походил, потом попросил ничего не отправлять в Москву. А мне сказали на это, что материал уже отправили", - сказал мужчина.

В то же время Казанский уточнил, что пропагандистов погубила именно "халтура".

"А ведь из рассказа Юрченко понятно, что российский Первый канал изначально даже не пытался снимать объективный сюжет, а целенаправленно делал заказ белорусам на страдающих, голодных украинцев. И обман этот вскрылся только потому, что пропагандисты схалтурили. Все это настолько прекрасно, что даже не нуждается в каких-то комментариях. Думаю, примерно таким же образом они снимают и остальные сюжеты об Украине и украинцах", - подчеркнул он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Словакии распространился абсурдный фейк про Украину.

А также рассказывали о том, что на росТВ опозорились из-за Украины.

Видео: РБК-Украина