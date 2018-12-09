Герой сюжету про "голодного майданівця" зробив несподіване зізнання

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Чоловік зізнався, що йому було страшно відмовляти

Віталій Юрченко, який проживає в Мінську й більш відомий як зірка сюжету пропагандистів Путіна про "наслідки майдану" вирішив покаятися, і повідомив деталі власної ганьби. Про це він розповів журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Twitter.

Так, сам "герой" сюжету – Віталій Юрченко, який нібито не міг відмовити російському телеканалу.

"До річниці Майдану. Перший канал випустив сюжет про голодного і замерзаючого українця з Кривого Рогу. Щоправда, роль українця в ньому зіграв білорус. Білоруські журналісти знайшли "героя" і записали з ним інтерв'ю. Він розповів, як записували цей фейк", - сказав Казанський.

При цьому сам Юрченко підкреслює, що вирішив "прояву легкодухості".

"Я побоявся відмовитися, хоча весь цей час сумнівався. Смалодушнічал, напевно. Коли вже зняли матеріал, то я деякий час був схожий, потім попросив нічого не відправляти в Москву. А мені сказали на це, що матеріал вже відправили", - сказав чоловік.

У той же час Казанський уточнив, що пропагандистів погубила саме "халтура".

"А судячи з розповіді Юрченка зрозуміло, що російський Перший канал спочатку навіть не намагався знімати об'єктивний сюжет, а цілеспрямовано робив замовлення білорусам на страждаючих, голодних українців. І цей обман розкрився тільки тому, що пропагандисти схалтурили. Все це настільки чудово, що навіть не потребує якихось коментарів. Думаю, приблизно таким же чином вони знімають й інші сюжети про Україну і українців", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Словаччині поширився абсурдний фейк про Україну.

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Відео: РБК-Україна