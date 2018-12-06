Отдал свой заработок: в Тернопольской области водитель маршрутки спас пассажира

Видео: YouTube/ТСН

В Тернопольской области водитель маршрутки заподозрил у пассажира инсульт и повез его в больницу для немедленного оказания помощи, а потом предложил свой заработок на лечение. Подробности рассказали в сюжете ТСН.

Инцидент произошел в городе Кременце Тернопольской области. Водитель рейса №13, который рано утром отвозил местных жителей на рынок, внезапно отменил рейс и поехал в больницу.

Около 9:00 часов утра водитель маршрутки заметил у одного из пассажиров признаки развивающегося инсульта.

"Вижу, что ему руку отнимает, что-то хотел мне сказать — вижу, речь не получается, не может говорить уже. И каждый раз — все хуже, хуже", — рассказал водитель маршрутки Александр Иваськевич.

Доехав до остановки "Рынок", он сообщил пассажирам об отмене рейса и уехал вместе с пассажиром. Добравшись до больницы, водитель буквально на руках отнес своего пассажира в приемный покой, где ему стали оказывать экстренную помощь. После этого Александр Иваськевич поехал к жене пострадавшего, отдал ей его вещи и предложил ей деньги – все, что заработал в тот день.

Медики рассказали, что Иваськевич фактически спас своего пассажира, потому что очень быстро доставил его в больницу. Пенсионер перенес инсульт без осложнений и скоро поправится.

"То есть у него нет параличей ни в руках, ни в ногах. Лицо вернулось на свое место, как было", — рассказал заведующий неврологическим отделением Кременецкой районной больницы Константин Буковский.

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Видео: РБК-Украина