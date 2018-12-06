Віддав свій заробіток: у Тернопільській області водій маршрутки врятував пасажира

Відео: YouTube/ТСН

У Тернопільській області водій маршрутки запідозрив у пасажира інсульт і повіз його в лікарню для негайного надання допомоги, а потім запропонував свій заробіток на лікування. Подробиці розповіли у сюжеті ТСН.

Інцидент стався в місті Кременці Тернопільської області. Водій рейсу №13, який рано вранці відвозив місцевих жителів на ринок, раптово скасував рейс і поїхав в лікарню.

Близько 9:00 години ранку водій маршрутки помітив у одного з пасажирів ознаки розвитку інсульту.

"Бачу, що йому руку забирає, щось хотів мені сказати — бачу, мова не виходить, не може говорити вже. І кожен раз — все гірше, гірше", — розповів водій маршрутки Олександр Іваськевич.

Доїхавши до зупинки "Ринок", він повідомив пасажирам про скасування рейсу і поїхав разом з пасажиром. Діставшись до лікарні, водій буквально на руках відніс свого пасажира у приймальний покій, де йому стали надавати екстрену допомогу. Після цього Олександр Іваськевич поїхав до дружини потерпілого, віддав їй його речі і запропонував їй гроші – все, що заробив в той день.

Медики розповіли, що Іваськевич фактично врятував свого пасажира, тому що дуже швидко доставив його до лікарні. Пенсіонер переніс інсульт без ускладнень і скоро видужає.

"Тобто у нього немає паралічів ні в руках, ні в ногах. Обличчя повернулося на своє місце, як було", — розповів завідувач неврологічного відділення Кременецької районної лікарні Костянтин Буковський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що тренер врятувала команду за секунду до катастрофи.

А також розповідали про те, що на Закарпатті дівчинка витягла чотирьох дітей з палаючого будинку.

Відео: РБК-Україна