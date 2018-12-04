"Я не могла оставить детей": тренер спасла команду за секунду до катастрофы

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1 декабря тренер по художественной гимнастике Карина Шваецкая, эвакуировала детей из спортзала за секунды до обрушения крыши. Событие произошло в Вишневом, Киевская область, сообщает ТСН.

Ученица Варя помнит подробности в мельчайших деталях. Сначала все шло по обычному сценарию тренировки: разминка, упражнения на растяжку, но вдруг дети и тренер побежали в сторону двери.

"Мы были в белых носках, некоторые в черных, и в купальнике, потому что мы занимались в купальнике", - рассказала девочка.

"Нас спасли две секунды. Две секунды. Если бы на две секунды дольше – никого бы не спасли", - говорит тренер Карина.

Карина Шваецкая удивляется, что ее поступок называют подвигом. Она первой услышала треск крыши и увидела, что с потолка падают вентиляционные трубы. В то время в зале занимались 15 пятилетних гимнасток и еще столько же семилетних дзюдоистов. Около 15 детей в момент обрушения находились в раздевалке.

Карина и тренер по дзюдо, прежде чем покинуть здание, как капитаны корабля проверили, что в зале и раздевалках никого не осталось.

"Это длилось десять секунд. В момент, когда мы выбегали из зала, за нашей спиной просто все обвалилось. Это действительно чудо", - говорят они.

Накануне крушения спортзал был забит родителями и болельщиками - проходил чемпионат по дзюдо. Если бы конструкция обвалилось тогда, массовых жертв было бы не избежать.

Новый спортивный комплекс был жемчужиной Киево-Святошинского района. Его построили за восемь месяцев, а строительство обошлось в 18 миллионов гривен. На открытии было все местное руководство, депутаты.

Полиция задержала трех предполагаемых виновников обвала.

Карина получает сотни сообщений в соцсетях с благодарностью и удивляется такому вниманию к себе.

"Низкий Вам поклон, желаю огромных спортивных успехов и всего самого хорошего Вам, Вашим воспитанникам, Вашей секции!", "Храни Вас Бог", "Это чудо, что Вы услышали «снежки» и быстро сориентировались! А детки так хорошо Вас слушают и сразу точно выполнили тренерскую команду выбежать из зала. Страшно подумать если бы детки были помладше или ещё не дисциплинированны. Слава Богу!"

Скриншот с Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100010712596156&__tn__)

"Ну, иначе же не могло быть. Я же не могла оставить детей. Так должно быть. То, что мы спаслись – это ангел-хранитель нас спас. Потому что две секунды решили все", - пояснила она.

Ранее сообщалось, что в Португалии из-за оползня в карьер обрушилась автодорога вместе с машинами.

Также 1 декабря в Киеве на Печерске загорелась квартира в девятиэтажном жилом доме. Пожар произошел на бульваре Леси Украинки.

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Видео РБК-Украина