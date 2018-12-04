"Я не могла залишити дітей": тренер врятувала команду за секунду до катастрофи

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1 грудня тренер з художньої гімнастики Карина Шваецкая, евакуювала дітей з спортзалу за секунди до падіння даху. Подія сталася у Вишневому, Київська область, повідомляє ТСН.

Учениця Варя пам'ятає подробиці в найдрібніших деталях. Спочатку все йшло за звичним сценарієм тренування: розминка, вправи на розтяжку, але раптом діти і тренер побігли в бік дверей.

"Ми були в білих шкарпетках, деякі в чорних, і в купальнику, тому що ми займалися в купальнику", - розповіла дівчинка.

"Нас врятували дві секунди. Дві секунди. Якщо б на дві секунди довше – нікого б не врятували", - говорить тренер Карина.

Карина Шваецкая дивується, що її вчинок називають подвигом. Вона першою почула тріск даху і побачила, що зі стелі падають вентиляційні труби. У той час в залі займалися 15 п'ятирічних гімнасток і ще стільки ж семирічних дзюдоїстів. Близько 15 дітей в момент обвалення перебували в роздягальні.

Карина і тренер з дзюдо, перш ніж покинути будинок, як капітани корабля перевірили, що в залі і роздягальнях нікого не залишилося.

"Це тривало десять секунд. У момент, коли ми вибігали із зали, за нашою спиною просто все обвалилося. Це справді диво", - кажуть вони.

Напередодні краху спортзал був забитий батьками і вболівальниками - проходив чемпіонат з дзюдо. Якби конструкція обвалилося тоді, масових жертв було б не уникнути.

Новий спортивний комплекс був перлиною Києво-Святошинського району. Його побудували за вісім місяців, а будівництво обійшлося в 18 мільйонів гривень. На відкритті було все місцеве керівництво, депутати.

Поліція затримала трьох передбачуваних винуватців обвалу.

Карина отримує сотні повідомлень в соцмережах з вдячністю і дивується такій увазі до себе.

"Низький Вам уклін, бажаю величезних спортивних успіхів та всього найкращого Вам, Вашим вихованцям, Вашій секції!", "Бережи Вас Бог", "Це чудо, що Ви почули «сніжки» і швидко зорієнтувалися! А дітки так добре Вас слухають і відразу точно виконали тренерську команду вибігти із залу. Страшно подумати, якби діти були молодші або ще не дисципліновані. Слава Богу!"

Скріншот з Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100010712596156&__tn__)

"Ну, інакше не могло бути. Я ж не могла залишити дітей. Так повинно бути. Те, що ми врятувалися – це ангел-хранитель нас врятував. Тому що дві секунди вирішили все", - пояснила вона.

Раніше повідомлялося, що в Португалії з-за зсуву в кар'єр обрушилася автодорога разом з машинами.

Також 1 грудня в Києві на Печерську загорілася квартира в дев'ятиповерховому житловому будинку. Пожежа сталася на бульварі Лесі Українки.

Як діти з інвалідністю борються за утворення

Відео РБК-Україна