"Я не могла залишити дітей": тренер врятувала команду за секунду до катастрофи

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1 грудня тренер з художньої гімнастики Карина Шваецкая, евакуювала дітей з спортзалу за секунди до падіння даху. Подія сталася у Вишневому, Київська область, повідомляє ТСН.
Учениця Варя пам'ятає подробиці в найдрібніших деталях. Спочатку все йшло за звичним сценарієм тренування: розминка, вправи на розтяжку, але раптом діти і тренер побігли в бік дверей.
"Ми були в білих шкарпетках, деякі в чорних, і в купальнику, тому що ми займалися в купальнику", - розповіла дівчинка.
"Нас врятували дві секунди. Дві секунди. Якщо б на дві секунди довше – нікого б не врятували", - говорить тренер Карина.
Карина Шваецкая дивується, що її вчинок називають подвигом. Вона першою почула тріск даху і побачила, що зі стелі падають вентиляційні труби. У той час в залі займалися 15 п'ятирічних гімнасток і ще стільки ж семирічних дзюдоїстів. Близько 15 дітей в момент обвалення перебували в роздягальні.
Карина і тренер з дзюдо, перш ніж покинути будинок, як капітани корабля перевірили, що в залі і роздягальнях нікого не залишилося.
"Це тривало десять секунд. У момент, коли ми вибігали із зали, за нашою спиною просто все обвалилося. Це справді диво", - кажуть вони.
Напередодні краху спортзал був забитий батьками і вболівальниками - проходив чемпіонат з дзюдо. Якби конструкція обвалилося тоді, масових жертв було б не уникнути.
Новий спортивний комплекс був перлиною Києво-Святошинського району. Його побудували за вісім місяців, а будівництво обійшлося в 18 мільйонів гривень. На відкритті було все місцеве керівництво, депутати.
Поліція затримала трьох передбачуваних винуватців обвалу.
Карина отримує сотні повідомлень в соцмережах з вдячністю і дивується такій увазі до себе.
"Низький Вам уклін, бажаю величезних спортивних успіхів та всього найкращого Вам, Вашим вихованцям, Вашій секції!", "Бережи Вас Бог", "Це чудо, що Ви почули «сніжки» і швидко зорієнтувалися! А дітки так добре Вас слухають і відразу точно виконали тренерську команду вибігти із залу. Страшно подумати, якби діти були молодші або ще не дисципліновані. Слава Богу!"
Скріншот з Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100010712596156&__tn__)
"Ну, інакше не могло бути. Я ж не могла залишити дітей. Так повинно бути. Те, що ми врятувалися – це ангел-хранитель нас врятував. Тому що дві секунди вирішили все", - пояснила вона.
Раніше повідомлялося, що в Португалії з-за зсуву в кар'єр обрушилася автодорога разом з машинами.
Також 1 грудня в Києві на Печерську загорілася квартира в дев'ятиповерховому житловому будинку. Пожежа сталася на бульварі Лесі Українки.
Як діти з інвалідністю борються за утворення
Відео РБК-Україна