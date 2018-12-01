Учитель спас 30 детей: в спорткомплексе Favorite Fit обрушилась крыша

Фото: (Коллаж/РБК-Украина)

Инцидент произошел во время занятий в спортивном комплексе Favorite Fit

В субботу, 1 декабря, в Вишневом, Киевская область, провалилась крыша детского спортивного комплекса Favorite Fit. Спортивный комплекс недавно был сдан в эксплуатацию и находится на территории школы №4. Об этом рассказал редактор телеканала "Zik" Роман Недзельский в Facebook.

"От снега в Вишневом обвалилась крыша спортивного комплекса", - написал он.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/roman.nedzelskiy

Фото: (facebook.com/roman.nedzelskiy)

Позже стало известно, что в момент обрушения в здании находились около 30 детей с преподавателем. Когда он услышал треск конструкции, сразу же вывел всех учеников на улицу. Как только они эвакуировались — обрушилась крыша.

Отец одного из школьников, который ходит на секцию дзюдо в этом зале, рассказал, что на момент происшествия занятия проводились в двух залах — в одном мальчики занимались дзюдо. Во втором девочки изучали танцы. Больше пострадал второй зал — под обломками много поврежденного оборудования. К счастью, все дети сейчас в безопасности.

Как рассказали местные жители, данный спорткомплекс был построен весной этого года. Они говорят, что зал возводили очень быстро, в краткие сроки. По их мнению, причиной обрушения могли стать недочеты при строительстве и экономия бюджета. Также есть версия, что крыша не выдержала веса снега, который шел всю ночь и днем.

Фото: (kiev.informator.ua)

На данный момент территорию Favorite Fit оцепила полиция, правоохранители никого не пускают. Следователи уже создали специальную комиссию, которая оценит ущерб и причины происшествия. На месте также работают спасатели. Строительной организации, которая занималась постройкой спорткомплекса, грозит уголовная ответственность.

Напомним, что в Кропивницком на оптовом рынке рухнула крыша.

Ранее мы писали, что на Прикарпатье люди собственными силами решили достроить школу.

Видео: (video.rbc.ua)