На Прикарпатье люди собственными силами решили достроить школу

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Власти перестали финансировать строительные работы

В селе Черный Поток, что на Прикарпатье, люди собственными силами решили достраивать школу. Об этом передает "Спецкор".

Строители, которые выиграли тендер, возвели только два этажа. Длительное время здание стояло заброшенным, в то время, как дети в этом селе учатся в аварийном помещени старой столетней школы.

Селяни решили сами достроить школу. Большинство из них хорошо разбираются в строительных работах, ведь постоянно ездят на заработки заграницу. Сюда приходят вместо того, чтобы отдыхать дома.

"В отпуске и работаем тут. А кто будет строить, как мы не придем?! Некому строить. Это рассыплется все, нужно накрыть. Смотрите: внизу уже стена сыпется. Сейчас зима придет, мороз прижмет и все рухнет", - говорят местные жители.

Помогает им местная интелигенция – учителя, директор школы и священник.

К зиме они планируют достроить еще и третий этаж и накрыть здание крышей.

Жители села надеются, что местные власти все же найдут деньги, чтобы возобновить строительные работы и откроет школу, которая так необходима детям.

Видео: На Прикарпатье люди сами решили достроить школу (youtube.com/СПЕЦКОР Новини 2+2)

Напомним, что Минобразования зафиксировало в этом году наименьшее количество выпускников школ.

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