На Прикарпатті люди власними силами вирішили добудувати школу

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Влада перестали фінансувати будівельні роботи

В селі Чорний Потік, що на Прикарпатті, люди власними силами вирішили добудовувати школу. Про це передає "Спецкор".

Будівельники, які виграли тендер, звели лише два поверхи. Тривалий час будівля стояла покинутою, в той час, як діти в цьому селі навчаються в аварійному приміщенні старої столітньої школи.

Селяни вирішили самі добудувати школу. Більшість з них добре розбираються в будівельних роботах, адже постійно їздять на заробітки за кордон. Сюди приходять замість того, щоб відпочивати вдома.

"У відпустці і працюємо тут. А хто буде будувати, як ми не прийдемо?! Нема кому будувати. Це розсиплеться все, потрібно накрити. Дивіться: внизу вже сиплеться стіна. Зараз зима прийде, мороз притисне і все завалиться", - кажуть місцеві жителі.

Допомагає їм місцева інтелігенція – вчителі, директор школи та священик.

До зими вони планують добудувати ще і третій поверх і накрити споруду дахом.

Мешканці села сподіваються, що місцева влада все ж знайде гроші, щоб відновити будівельні роботи і відкриє школу, яка так необхідна дітям.

Відео: На Прикарпатті люди самі вирішили добудувати школу (youtube.com/СПЕЦКОР Новини 2+2)

Нагадаємо, що Міносвіти зафіксувало в цьому році найменшу кількість випускників шкіл.

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