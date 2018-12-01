Учитель врятував 30 дітей: у спорткомплексі Favorite Fit обвалився дах

Фото: (Колаж/РБК-Україна)

Інцидент стався під час занять в спортивному комплексі Favorite Fit

У суботу, 1 грудня, у Вишневому, Київська область, провалився дах дитячого спортивного комплексу Favorite Fit. Спортивний комплекс нещодавно був зданий в експлуатацію і знаходиться на території школи №4. Про це розповів редактор телеканалу "Zik" Роман Недзельський у Facebook.

"Від снігу у Вишневому обвалився дах спортивного комплексу", - написав він.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/roman.nedzelskiy

Фото: (facebook.com/roman.nedzelskiy)

Пізніше стало відомо, що у момент обвалу в будівлі перебувало близько 30 дітей з викладачем. Коли він почув тріск конструкції, відразу ж вивів всіх учнів на вулицю. Як тільки вони евакуювалися — обвалився дах.

Батько одного зі школярів, який ходить на секцію дзюдо в цьому залі, розповів, що на момент події заняття проводилися у двох залах — в одному хлопчики займалися дзюдо. У другому дівчатка вивчали танці. Більше постраждав другий зал — під уламками багато пошкодженого обладнання. На щастя, всі діти зараз у безпеці.

Як розповіли місцеві жителі, цей спорткомплекс був побудований навесні цього року. Вони кажуть, що зал зводили дуже швидко, в короткі терміни. На їхню думку, причиною обвалення могли стати недоліки при будівництві і економія бюджету. Також є версія, що дах не витримав ваги снігу, який йшов всю ніч і вдень.

Фото: (kiev.informator.ua)

На даний момент територію Favorite Fit оточила поліція, правоохоронці нікого не пускають. Слідчі вже створили спеціальну комісію, яка оцінить збитки і причини події. На місці також працюють рятувальники. Будівельній організації, яка займалася будівництвом спорткомплексу, загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, що у Кропивницькому на оптовому ринку впав дах.

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Відео: (video.rbc.ua)