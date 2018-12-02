В Киеве на Печерске сгорела квартира (фото)

Видео: пожар на Печерске (youtube.com/Информатор)

В субботу, 1 декабря в Киеве на Печерске загорелась квартира в девятиэтажном жилом доме. Пожар произошел на бульваре Леси Украинки. Об этом сообщает "Информатор".

В многоэтажном здании по адресу Леси Украинки, дом 28 произошло возгорание в одной из квартир на пятом этаже.

Сообщение об инциденте поступило на линии экстренных служб около 20:00

На место происшествия прибыли четыре единицы пожарно-спасательной техники. Сотрудники службы ГСЧС оперативно потушили возгорание. Спасателям удалось локализовать пламя примерно 20:20, а уже в 20:30 полностью с ним справились.

Из дома была проведена эвакуация. Всего эвакуировали 20 человек. К счастью, на этот раз обошлось без жертв. На месте дежурила бригада медиков, они оказали первую помощь. От госпитализации жители дома отказались.

По предварительным данным, сгорела не вся квартира, а только одна комната. Причина возгорания пока неизвестна

На месте происшествия работали полицейские и следственно-оперативная группа. Детали происшествия установит следствие.

Фото: на Печерске произошел пожар (kiev.informator.ua)

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Видео: (video.rbc.ua)