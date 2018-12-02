У Києві на Печерську згоріла квартира (фото)

Вiдео: пожар на Печерську (youtube.com/Iнформатор)

У суботу, 1 грудня в Києві на Печерську сталася пожежа у квартирі в дев'ятиповерховому житловому будинку. Пожежа сталася на бульварі Лесі Українки. Про це повідомляє "Інформатор".

У багатоповерховому будинку за адресою Лесі Українки, будинок 28 стався спалах в одній з квартир на п'ятому поверсі.

Повідомлення про інцидент надійшло на лінії екстрених служб близько 20:00

На місце події прибули чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки. Співробітники служби ГСЧС оперативно загасили загоряння. Рятувальникам вдалося локалізувати полум'я приблизно 20:20 а вже о 20:30 повністю з ним впоралися.

З будинку була проведена евакуація. Всього евакуювали 20 осіб. На щастя, цього разу обійшлося без жертв. На місці чергувала бригада медиків, вони надали першу допомогу. Від госпіталізації мешканці будинку відмовилися.

За попередніми даними, згоріла не вся квартира, а тільки одна кімната. Причина спалаху поки невідома

На місці події працювали поліцейські і слідчо-оперативна група. Деталі події встановить слідство.

Фото: на Печерську сталася пожежа (kiev.informator.ua)

Раніше повідомлялося, що на Закарпатті дівчинка витягла чотирьох дітей з палаючого будинку.

Також ми писали про те, що у Вінниці відбувся дивовижний випадок. Кішка під час пожежі врятувала життя своєму господареві - офіцеру Служби порятунку.

Нагадаємо, в Бердичеві в пожежі загинув військовий 26-ї бригади.