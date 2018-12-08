Украинка рассказала, на какую работу не стоит соглашаться в Китае

Фото: Китай (pixabay.com)

Украинка призналась, что всегда мечтала работать в Азии

24-летняя Татьяна Калинина, которая родилась в Горловке, рассказала, как она уехала работать в Китай и что для этого необходимо. Также девушка призналась, что о работе в Азии мечтала очень давно. В 2014 году она улетела в Поднебесную и сейчас ни о чем не жалеет. Татьяна окончила училище культуры, ее профессия - режиссер культурных мероприятий, ее всегда привлекали танцы и занятия вокалом, пишет Svoi.city.

Фото: Татьяна Калинина (svoi.city)

"Я всегда мечтала поработать в Азии. Знакомые из танцевальной студии искали вокалистку для контракта в Китай на 4 месяца. Решила себя попробовать в этой сфере. Прослушивание прошло удачно, и уже к концу августа были готовы наши визы. Так я впервые полетела в Китай. Родители меня поддержали. Хотя поначалу никто не верил в удачу. Домой возвращалась в плюсе и с массой впечатлений, несмотря на все трудности, которые поначалу возникали в Китае", - поделилась девушка.

Таня рассказала, что жизнь в Китае очень отличается от Украины,это касается и работы, а не только кухни. Она отметила, что без знания китайского языка жить в этой стране очень трудно.

Сейчас она работает на фрилансе вокалисткой, моделью и танцовщицей. Учится в Сычуаньском университете в Чэнду на языковых курсах китайского.

Вначале Татьяна поработала в Китае шесть месяцев и вернулась в Украину, но потом поняла, что хочет уехать насовсем.

"После поездки в Китай осознаешь, насколько узко ты мыслишь и вообще не развиваешься. И мне захотелось открывать для себя новые горизонты, а не сидеть на одном месте. Хотела выучиться заочно на режиссера в Киеве, поступила без труда. Но для оплаты обучения тогда не хватало средств. Вот и сошлись звезды так, что я снова полетела в Китай. А учебу в вузе я бросила на втором курсе — поняла, что не смогу летать так часто на сессии в Киев, и диплом украинского вуза мало поможет мне в жизни, - считает украинка.

Бывшая дончанка поделилась, где молодым украинкам лучше никогда не работать.

"Лучше отказываться от работы в клубах и караоке, консумации - зачастую это нелегально. Сейчас всё чаще полиция арестовывает наших ребят именно там. Особенно хочется предостеречь девушек: не соглашайтесь на подобную работу, если вам дороги печень и честь. Это прямая дорога в сферу эскорт-услуг и просто спаивание алкоголем", - порекомендовала она.

"Очень неприятно признавать это, но из-за сложной обстановки в нашей стране многие девушки приезжают сюда именно для такой работы, а у китайцев формируется стереотип легкомысленных и легкодоступных украинках. Поэтому при просмотре объявлений всегда задавайте себе вопрос: за что именно могут платить 30-40 тысяч юаней? Лучше и проще всего - найти легальный контракт на агентство, где ставка будет около 1000 долларов, но как "вводный курс" для ознакомления со страной и её законами это идеально. После контракта можно решить, как быть дальше, идти учиться или уйти на фриланс", - подытожила Таня.

Личная жизнь украинки также сложилась,здесь, в Китае она познакомилась с парнем из Владивостока, который тоже приехал работать.

Фото: Таня со своим парнем в Китае (svoi.city)

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