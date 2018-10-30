Украинки за 200 гривен: в Польше появилась скандальная реклама про заробитчанок

Видео (youtube.com/Завтрак с 1+1)

Скандальная социальная реклама про украинских работниц появилась на улицах столицы Польши Варшавы. На сомнительных плакатах и ситилайтах изображены трудовые мигрантки на фоне портрета известной украинской писательницы и поэтессы Леси Украинки. Автор плакатов - художница Оксана Брюховецкая. Реклама вызвала негативную реакцию в обществе. Об это сообщает "Завтрак с 1+1".

Скриншот: кадр из видео (youtube.com/Завтрак с 1+1)

На плакатах изображены украинки, которые едут в Польшу, чтобы работать там посудомойками, уборщицами, собирательницами ягод и тому подобное. Работниц из Украины художница изобразила на 200-гривневой купюре, рядом с изображением Леси Украинки, а вверху на плакатах написано на польском: "Я - украинка!".

Оксана Брюховецкая пояснила, что всех трудовых эмигранток в Польше называют именно украинками, это уже, как имя нарицательное, а Леся Украинка – это икона украинской культуры. Что же касаемо статуса заробитчанок в Польше, то он сейчас спорный , из-за этого такая реклама вызвала бурь негатива среди пользователей в сети, об этом говорится в телевизионном сюжете.

Скриншот: кадр из видео (youtube.com/Завтрак с 1+1)

Украинцы считают, что такая реклама считается унижающей статус работниц, а еще формирует у поляков определенный стереотип про жителей соседней страны.

Стоит отметить, что на сегодняшний день, в Польше работает до двух миллионов наших соотечественников.

Тем не менее, журналист ТВ-программы успокоили. Оказывается, что таких плакатов всего 16 во всей Польше и это не социальная реклама, а реклама по приглашению людей на работу. Кроме того он отметил, что автор этой рекламы не создавала ее с каким-то злым умыслом, она просто изобразила сотрудниц разных профессий, однако пользователи сети все неправильно поняли.

Напомним, мы писали, как ясновидящая рассказала о том, что "заробитчане" вернутся в Украину.

Ранеее сообщалось о том, что украинские заробитчане рассказали, как трудоустроились в Чехии.

До этого украинцы пожаловались на условия жизни заробитчан в Чехии.

Видео: РБК-Украина