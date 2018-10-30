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Українки за 200 гривень: у Польщі з'явилася скандальна реклама про заробітчанок

STYLERЖиття    30.10.2018 - 16:01

Відео (youtube.com/Завтрак з 1+1)

Скандальна соціальна реклама про українських працівниць з'явилася на вулицях столиці Польщі Варшави. На сумнівних плакатах і сітілайтах зображені трудові мігрантки на тлі портрета відомої української письменниці та поетеси Лесі Українки. Автор плакатів - художниця Оксана Брюховецька. Реклама викликала негативну реакцію в суспільстві. Про це повідомляє "Сніданок з 1+1".

Українки за 200 гривень: у Польщі з'явилася скандальна реклама про заробітчанок

Скріншот: кадр з відео (youtube.com/Сніданок з 1+1)

На плакатах зображені українки, які їдуть до Польщі, щоб працювати там посудомийками, прибиральницями, собирательницами ягід тощо. Робітниць з України художниця зобразила на 200-гривневій купюрі, поряд із зображенням Лесі Українки, а вгорі на плакатах написано польською: "Я - українка!".

Оксана Брюховецька пояснила, що всіх трудових емігранток у Польщі називають саме українками, це вже, як ім'я загальне, а Леся Українка – це ікона української культури. Що ж до статусу заробітчанок в Польщі, то він зараз спірний , через це така реклама викликала бур негативу серед користувачів мережі, про це йдеться в телевізійному сюжеті.

Українки за 200 гривень: у Польщі з'явилася скандальна реклама про заробітчанок

Скріншот: кадр з відео (youtube.com/Сніданок з 1+1)

Українці вважають, що така реклама вважається принижує статус робітниць, а ще формує у поляків певний стереотип про мешканців сусідньої країни.

Варто відзначити, що на сьогоднішній день, в Польщі працює до двох мільйонів наших співвітчизників.

Тим не менш, журналіст ТВ-програми заспокоїли. Виявляється, що таких плакатів всього 16 по всій Польщі і це не соціальна реклама, а реклама про запрошення людей на роботу. Крім того він зазначив, що автор цієї реклами не створювала її з якимось злим умислом, вона просто зобразила співробітниць різних професій, однак користувачі мережі все неправильно зрозуміли.

Нагадаємо, ми писали, як ясновидиця розповіла про те, що заробітчани повернуться в Україну.

Раніше повідомлялося про те, що українські заробітчани розповіли, як працевлаштувалися в Чехії.

До цього українці поскаржилися на умови життя заробітчан у Чехії.

Відео: РБК-Україна

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