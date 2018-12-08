Українка розповіла, на яку роботу не варто погоджуватися в Китаї

Фото: Китай (pixabay.com)

Українка зізналася, що завжди мріяла працювати в Азії

24-річна Тетяна Калініна, яка народилася в Горлівці, розповіла, як вона поїхала працювати в Китай і що для цього необхідно. Також дівчина зізналася, що про роботу в Азії мріяла дуже давно. У 2014 році вона полетіла в Піднебесну і зараз ні про що не шкодує. Тетяна закінчила училище культури, її професія - режисер культурних заходів, її завжди привертали танці і заняття вокалом, пише Svoi.city.

Фото: Тетяна Калініна (svoi.city)

"Я завжди мріяла попрацювати в Азії. Знайомі з танцювальної студії шукали вокалістку для контракту в Китай на 4 місяці. Вирішила спробувати себе в цій сфері. Прослуховування пройшло вдало, і вже до кінця серпня були готові наші візи. Так я вперше полетіла в Китай. Батьки мене підтримали. Хоча спочатку ніхто не вірив в успіх. Додому поверталася в плюсі і з масою вражень, незважаючи на всі труднощі, які спочатку виникали в Китаї", - поділилася дівчина.

Таня розповіла, що життя в Китаї дуже відрізняється від України,це стосується і роботи, а не тільки кухні. Вона зазначила, що без знання китайської мови жити в цій країні дуже важко.

Зараз вона працює на фрілансі вокалісткою, моделлю і танцівницею. Навчається в Сичуаньскому університеті в Ченду на мовних курсах китайського.

Спочатку Тетяна попрацювала в Китаї шість місяців і повернулася в Україну, але потім зрозуміла, що хоче виїхати назовсім.

"Після поїздки в Китай усвідомлюєш, наскільки вузько ти мислиш і взагалі не розвиваєшся. І мені захотілося відкривати для себе нові горизонти, а не сидіти на одному місці. Хотіла вивчитися заочно на режисера в Києві, надійшла без праці. Але для оплати навчання тоді не вистачало коштів. От і зійшлися зірки, що я знову полетіла в Китай. А навчання у вузі я кинула на другому курсі — зрозуміла, що не зможу літати так часто на сесії в Київ, і диплом українського вузу мало допоможе мені в житті, - вважає українка.

Колишня дончанка поділилася, де молодим українкам краще ніколи не працювати.

"Краще відмовлятися від роботи в клубах і караоке, консумации - найчастіше це нелегально. Зараз все частіше поліція заарештовує наших хлопців саме там. Особливо хочеться застерегти дівчат: не погоджуйтеся на подібну роботу, якщо вам дороги печінку і честь. Це пряма дорога в сферу ескорт-послуг і просто споювання алкоголем", - порекомендувала вона.

"Дуже неприємно визнавати це, але з-за складної обстановки в нашій країні багато дівчат приїжджають сюди саме для такої роботи, а у китайців формується стереотип легковажних і легкодоступних українок. Тому при перегляді оголошень завжди задавайте собі питання: за що саме можуть платити 30-40 тисяч юанів? Краще і простіше всього - знайти легальний контракт на агентство, де ставка буде близько 1000 доларів, але як "вступний курс" для ознайомлення з країною і її законами це ідеально. Після контракту можна вирішити, як бути далі, йти вчитися або піти на фріланс", - підсумувала Таня.

Особисте життя українки також склалася,тут, у Китаї вона познайомилася з хлопцем з Владивостока, який теж приїхав працювати.

Фото: Таня зі своїм хлопцем в Китаї (svoi.city)

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