"Через злидні їздять на заробітки": блогер розповів, як виживають жителі "ЛДНР"

Відео: Жителі "ЛДНР" вимушені їздити на заробітки до Абхазії через злидні (YouTube/Denis Kazanskyi)

Мешканці ОРДЛО були помічені в Абхазії за збором мандаринів — там можна заробити більше, ніж у терористичних республіках. Про це написав журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook.

Журналіст стверджує, що жителів Донецької та Луганської областей до такого стану довели злидні. В Абхазії платять більше, ніж в самопроголошених республіках.

"Економічне диво по-російськи. Жителі ОРДЛО із-за убогості тепер їздять на заробітки в Абхазію! Навіть там за збір мандаринів платять більше, ніж в ЛДНР, де зарплати по 5 тисяч рублів. Вже наскільки я негативно ставлюся до сепаратистів, але при всьому моєму скепсисі, навіть мені було важко уявити, що можна впасти нижче Абхазії. Виявилося - можна", - написав Казанський.

Скріншот з YouTube (youtube.com/user/Frankensstein1)

Журналіст згадує, як на Донбасі насміхаються над жителями Західної України, які їздять на заробітки в Європу. Не відомо, що гірше, пише він, - працювати на поляків і чехів чи в Абхазії.

"Коли наші "донбаські патріоти" насміхалися над заробітчанами з Західної України за те, що ті їздять у поляків картоплю копати. Давно кажу, що справжні карателі і фашисти - це ті, хто влаштував ДНР і ЛНР. Навіть не уявляю, наскільки треба ненавидіти Донбас і живуть там людей, щоб влаштувати їм таке життя. Ті ж виродки, які в 2014 кричали, що Донбасу не потрібно в ЄС, тому що він хоче бути джерелом дешевої робочої сили для Євросоюзу, тепер перетворили його в джерело дешевої робочої сили для Абхазії", - дивується журналіст.

Скріншот з Facebook (facebook.com/den.kazansky)

Підписники журналіста активно коментують його новий пост:

"А потім скажуть, що годують Абхазію", "Ще трохи і будуть їздити в Абхазію туалети мити", "Це фігня. От як зрозуміти громадян України, які їдуть працювати на агресора? Це вищий пілотаж!", "Знаючи, яка там повна ж... в Абхазії, можу уявити радісних заробітчан".

Скріншот з Facebook (facebook.com/den.kazansky)

Раніше журналіст Денис Казанський повідомив, що проживаючий у Мінську Віталій Юрченко, відомий як зірка сюжету про "наслідки майдану", повідомив деталі власної ганьби.

Нагадаємо, Тетяна Калініна з Горлівки, поїхала працювати в Китай і поділилася секретами влаштування на роботу в Азії.

Також повідомлялося, що в міністерстві праці ФРН заявили: за рік в країні офіційно працевлаштувались українців на 10% більше, ніж у минулому році.