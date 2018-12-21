"Злость была сумасшедшая": Герой Украины рассказал, как остановил вражеский танк

Фото: коллаж РБК-Украина

После тяжелого ранения Василий Тарасюк работает в "Укроборонпроме"

Герой Украины 24-летний командир роты 1-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады Василий Тарасюк с позывным "Тайфун" рассказал про бои под Авдеевкой, после которых он получил "Золотую звезду". По словам воина, его награда принадлежит всему подразделению, сообщает "Новинарня".

"В радиоперехвата я слышал, как Гиви истерил: "Как не можете их выбить, сравните с землей". Он кричал, точных команд не давал, только "сравнять, закопать". А потом дал координаты, куда влупить "Градом" - и оказалось, что они ударили по своей же позиции. Мы порадовались такой точности", - поделился воспоминаниями офицер.

Фото: Василий Тарасюк (facebook.com/Василь Тарасюк)

За время участия в боевых действиях на Донбассе ему пришлось пережить много сражений и обстрелов, и даже остановить вражеский танк.

В тот день Василий обходил позиции - их было пять. Начался минометный обстрел.

"Я его пересидел, потом подошел к крайней позиции, где у меня был подготовлен станковый противотанковый гранатомет. Слышу - что-то гудит. В бинокль вижу, что прямо на нас выезжает танк Т-72, ​​на ходу закрывая люк. До него было 400 метров. Пушку навел на позицию "Орел" ... СПГ был направлен именно на ту точку, откуда выезжал танк", - рассказал воин.

После первого танкового выстрела он выстрелил по броне, чтобы перевести огонь от "Орла".

"Моя граната легла перед танком. Экипаж танка привел пушку на меня и ударил, но не точно. Это дало мне время перенавестись. И я уже попал по брони. Танк задымился так, что его не видно", - описал ситуацию Тарасюк.

Офицер перезарядился и успел прицелиться, и тут обнаружил, что танковый снаряд пролетает прямо над ним.

"Но опять стреляю и попадаю! Танк задымился! Я хотел закрепить результат. Навелся, сделал выстрел - не сработала граната. Злость была сумасшедшая. Я вытащил гранату, вставил ее снова. Только стал делать спуск, как танковый снаряд прилетел прямо на мою позицию. Очнулся уже в посадке. Меня отбросило на 10-15 метров. Земля была во рту, за пазухой, в штанах... ", - рассказал Тайфун.

Как сообщалось, ранее известный журналист Денис Казанский отметил, что в заявлении министра иностранных дел РФ Сергея Лавра о том, что Кремль не собирается признавать самопровозглашенные Донецкие и Луганские "народные республики" террористических группировок "Л/ДНР" - вся суть российской политики и российского государства.

Также недавно мы писали о том, что доброволец рассказал, за что воевал на Донбассе.

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Видео: РБК-Украина