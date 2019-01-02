Незрячий ветеран АТО на протезі взяв участь у Марафоні морської піхоти в США

Колаж РБК-Україна

Бійця всюди супроводжує собака-поводир на прізвисько Хена

Олександр Дарморос з Хмельницького був розвідником восьмого полку спецпризначення у зоні бойових дій на сході України. Проте в 2016 році отримав важкі поранення, підірвавшись на міні на Донбасі. Будучи незрячим, з протезом замість лівої ноги, чоловік разом з іншими українськими бійцями взяв участь у 43-му Марафоні морської піхоти США у Вашингтоні, подолавши десятикілометрову дистанцію за одну годину і десять хвилин. Про це пишуть "Факти".

Ще Олександр одружився і переїхав у новий будинок в Хмельницькому, гроші на покупку якого виділила влада. А на новосілля в гості до бійця приїжджав президент України..

У Олександра Дармороса насичене життя. Він кожен день в будь-яку погоду виходить на пробіжку, також грає на бандурі, вивчає англійську мову і психологію. Ветеран працює психологом у військовій частині.

На пробіжках його супроводжує вірний друг - собака-поводир Хена, яка, за словами бійця, стала його очима.

Олександр Дарморос з вірним другом - собакою-поводирем Хеной

Олександр боровся за життя чотири дні – коли прийшов до тями, зрозумів, що нічого не бачить. Поруч завжди була мама. Хоробрий боєць каже, що радий тому, що вижив.

Він довгий час знаходився на лікуванні в США – тоді ще сподівався, що зможе повернути зір. Однак фахівці з кращих американських клінік, обстеживши його, сказали, що це, на жаль, неможливо. Але абсолютно безкоштовно зробили новий протез ноги. У Олександра особливий протез – на ньому зображено герб України. Завдяки високій якості виробу, він може ходити не шкутильгаючи.

Пізніше в США йому зробили операцію з реконструкції обличчя - до хірургічного втручання з-за відсутності кістки під оком його обличчя "пливло" вниз.

Після поранення його чекав ще один сюрприз – улюблена жінка сказала йому "так". Весілля зіграли прямо у військовому шпиталі. Але коли Олександр лікувався в Америці, новоспечена дружина його зрадила – втекла з зібраними волонтерами 11 тисячами доларів.

Олександр каже, що зрада коханої людини, стала для нього ще більшим потрясінням, ніж втрата зору і ноги.

Коли йому запропонували взяти участь у забігу, він тільки навчився ходити на протезі без палички. Члени української діаспори в штатах допомогли Олександру зібрати гроші на спеціальний біговій протез, привезли бігову доріжку.

Олександр готувався до забігу довгі вісім місяців – незважаючи на біль, він продовжував тренуватися.

"Я бігаю в будь-яку погоду. Дощ, сніг, мороз — не має значення. Зараз для мене пробіжка — це така ж потреба, як, наприклад, чищення зубів", - каже він.

Олександр Дарморос взяв участь навіть у двох забігах. Перший раз - в Києві на Wizz Air Kyiv City Marathon. Другий раз — вже у Вашингтоні.

У Марафоні морської піхоти брали участь люди з 50 країн світу. Олександр прийшов 3318-м з восьми тисяч учасників. Його результат - десять кілометрів за годину десять хвилин.

Олександр Дарморос під час марафону у Вашингтоні

Нещодавно Олександр приймав у себе в гостях президента України Петра Порошенка, який приїхав у Хмельницький привітати Дармороса з новосіллям. Двоповерховий будинок Олександру вдалося купити на гроші, виділені йому владою.

Олександр знову одружився. Його дружина теж з Хмельницького. Він каже, що знайшов в обраниці споріднену душу.

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