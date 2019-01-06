"Ворог прийшов у мій дім": розповідь Героя України із Донбасу вразила мережу

Андрій Ткачук (фото: facebook.com/backandalive/)

Армія для бійця - це сімейна справа - його дружина теж військова

Майор Андрій Ткачук – один із небагатьох Героїв України, які отримали "Золоту Зірку", захищаючи свою малу батьківщину. Хлопець народився 21 серпня 1986 року у Красноармійську (нині Покровське - Ред.) Донецької області. Історію мужнього воїна опублікувала благодійна організація "Повернись живим" у Facebook.

Обрати професію військового Андрія надихнув батько-льотчик, який багато розповідав про романтику військової служби. У 2003 році Андрій вступив на аеромобільний факультет Одеського інституту Сухопутних військ, після закінчення якого потрапив у 25-ту окрему повітрянодесантну Дніпропетровську бригаду.

У цій бригаді він служить і досі, пройшовши кар’єрними сходами від посади командира взводу до заступника начальника штабу з бойового управління.

"Те, що я родом з Донеччини, під час звільнення населених пунктів відігравало важливу роль. Насамперед це розуміння того, що саме в мій дім прийшов ворог, вбиває та калічить людей, серед яких я ріс, наших людей – простих, українських людей", – говорить Герой України, десантник Андрій Ткачук.

Армія – це в Ткачуків "сімейне", каже Андрій. Його сестра вийшла заміж за офіцера, а сам Андрій одружився з колегою по службі - його обраниця Катерина теж десантниця. Зараз вона ростить сина Ігоря вдома, разом вони чекають Андрія з ротацій.

Андрій з дружиною Катериною (фото: novynarnia.com/)

Андрій захищає рідну землю з весни 2014 року. Події, за які боєць отримав спершу орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та громадську відзнаку "Народний герой", а потім і "Золоту Зірку" Героя, відбулися на блокпосту на виїзді зі Слов’янська. Це був єдиний блокпост української армії, через який не прорвалися бойовики Гіркіна-Стрєлкова, які в ніч із 4 на 5 липня організовано пробивалися в Донецьк.

"Я такий, як і всі. Просто роблю свою роботу. І роблю її так, щоб у майбутньому міг сміливо дивитися в очі своєму синові та говорити: я захищав Батьківщину", – говорить Андрій Ткачук.

Користувачі вражені мужністю і хоробрістю Героя України, який захищає свою рідну домівку. Вони залишили безліч коментарів під публікацією.

"Вітання, побратиме з Луганщини від луганських побратимів. Ми переможемо!", - написав Михайло Дервіш.

"Пишаюся тим, що я його землячка!", - зауважила Маргарита Переясловська.

Скріншот коменатрів (facebook.com/backandalive/)

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