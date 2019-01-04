В сети показали уничтоженный поселок-призрак в ''ЛНР'' (фото)

За четыре года поселок превратился в призрачное место
Недалеко от Дебальцево находится поселок Чернухино, который армия Украины оставила в феврале 2015 года. За эти годы поселок превратился в ''мертвое'' место. Это хорошо видно на фотографиях, которыми поделился украинский журналист Денис Казанский на своем сайте.
На снимках, которые сделал российский блогер, поддерживающий "Л/ДНР" Борис Рожин (Colonelcassad), показана местная железнодорожная станция, которая уцелела, но она заброшена.
Фото: deniskazansky.com.ua
В ней выбиты окна, внутри все обсыпалось, а на полу лежит куча мусора и неразорвавшиеся снаряды.
Фото: deniskazansky.com.ua
На самой железной дороге валяются столбы с перебитыми проводами. Остались только несколько веток по которым ездят немногочисленные поезда.
Фото: deniskazansky.com.ua
При этом на фото видно, что на путях ржавеют целые составы поездов.
Фото: deniskazansky.com.ua
Журналист подчеркнул, что очень странно то, что эти составы еще не разобрали на металлолом.
Фото: deniskazansky.com.ua
''Вероятно, это произошло потому, что Чернухино находится на территории, подконтрольной ''ЛНР'', а там такая бесхозяйственность, что даже металлолом крадут неохотно'', - предположил Казанский.
Фото: deniskazansky.com.ua
Пользователи сети также отреагировали на эти фотографии.
''Весь фокус в том, что для местных, все равно будут виноваты - укрофашисты'', - отметил Фернан Магеллан.
Скриншот с Facebook
''Прям какая-то генетическая нелюбовь у этих ''антифашистов'' к ж\д транспорту'',- написал Тарас Бульба.
Скриншот с Facebook
''Враги не убирают. Они просто пришли убивать. Все'', - прокомментировала Мария Тихая.
Напомним, что ранее мы показывали фотографии села Широкино, которое находится в 15 километрах к востоку от Мариуполя. Оно тоже превратилось в поселок-призрак.
Ранее сообщалось, что в полицию Краматорска пришли сдаваться трое боевиков.