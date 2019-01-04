У мережі показали знищене селище-примара в "ЛНР" (фото)

Фото: facebook.com/milinua

За чотири роки селище перетворилося на примарне місце

Недалеко від Дебальцеве знаходиться селище Чорнухине, яке армія України залишила в лютому 2015 року. За ці роки селище перетворилося в ''мертве'' місце. Це добре видно на фотографіях, якими поділився український журналіст Денис Казанський на своєму сайт.

На знімках, які зробив російський блогер, який підтримує "Л/ДНР" Борис Рожин (Colonelcassad), показана місцева залізнична станція, яка вціліла, але вона занедбана.

Фото: deniskazansky.com.ua

В ній вибиті вікна, всередині все обсыпалось, а на підлозі лежить купа сміття і снаряди, що не розірвалися.

Фото: deniskazansky.com.ua

На самій залізниці валяються стовпи з перебитими проводами. Залишилися лише кілька гілок по яких їздять нечисленні поїзда.

Фото: deniskazansky.com.ua

При цьому на фото видно, що на шляхах іржавіють цілі склади поїздів.

Фото: deniskazansky.com.ua

Журналіст підкреслив, що дуже дивно те, що ці склади ще не розібрали на металобрухт.

Фото: deniskazansky.com.ua

''Ймовірно, це сталося тому, що Чорнухине знаходиться на території, підконтрольній ''ЛНР'', а там така безгосподарність, що навіть металобрухт крадуть неохоче'', - припустив Казанський.

Фото: deniskazansky.com.ua

Користувачі мережі також відреагували на ці фотографії.

''Весь фокус у тому, що для місцевих, все одно будуть винні - укрофашисты'', - зазначив Фернан Магеллан.

Скріншот з Facebook

''Прям якась генетична нелюбов у цих ''антифашистів'' до ж\д транспорту'',- написав Тарас Бульба.

Скріншот з Facebook

''Вороги не прибирають. Вони просто прийшли вбивати. Все'', - прокоментувала Марія Тиха.

Нагадаємо, що раніше ми показували фотографії села Широкіно, яке знаходиться в 15 кілометрах на схід від Маріуполя. Воно теж перетворилось у селище-привид.

Раніше повідомлялося, що в поліцію Краматорська прийшли здаватися троє бойовиків.