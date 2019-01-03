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Волонтер призвала неравнодушных украинцев помочь Народному Герою Украины

STYLERЖизнь    03.01.2019 - 15:26
Волонтер призвала неравнодушных украинцев помочь Народному Герою Украины
Коллаж РБК-Украина

Назар Опришко нуждается в дорогостоящих лекарствах

Известная украинская волонтер, создатель медицинского батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич просит украинцев помочь Народному Герою Украины. Об этом девушка написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Яна Зинкевич обращается за помощью к представителям диаспоры, которые занимаются передачей лекарств в Украине, к волонтерам и просто неравнодушным украинцам. Мужчина сильно болел в течении последнего года, а недавно ему сделали трансплантацию почки и теперь он нуждается в дорогостоящих лекарствах.

Волонтер призвала неравнодушных украинцев помочь Народному Герою Украины

Фото: (facebook.com/yana.hospitallers)

"Сейчас ему необходим один препарат, посмотрите пожалуйста каждый у себя по коробкам, которые вы передаете или будете передавать, или на складах своих структур, батальонов и т. д - это неприметные лекарства, но очень дорогие и нужны! Вдруг у кого-то как раз есть такой препарат. Такое часто бывает, я сама чуть ли не ежемесячно отдаю редкие и дорогие лекарства от онко, при трансплантациях", - пишет Зинкевич.

 

Фото: (facebook.com/yana.hospitallers)

Если препарат найти не получится, то волонтер планирует сделать отдельный закрытый сбор средств на лекарство. Карта ПриватБанк: 5168 7427 1693 7788, Назар Опришко.

Кстати, мы писали о незрячем ветеране АТО, который на протезе принял участие в Марафоне морской пехоты в США.

Напомним, внучка мольфара предсказала будущее Донбасса и новый Майдан.

Ранее мы публиковали видео, на котором военные эмоционально обратились к украинцам.

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