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"Закінчиться добре": онука мольфара передбачила майбутнє Донбасу і новий Майдан

STYLERВійна    29.12.2018 - 12:41
"Закінчиться добре": онука мольфара передбачила майбутнє Донбасу і новий Майдан
Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Жінка передбачила новий Майдан

Відома гуцульська мольфарка Ольга, внучка легендарного Гоя, передбачила закінчення війни на Донбасі, а також повернення Криму в Україну. Про це повідомляє ТСН.

Так, згідно з її прогнозом, українцям варто чекати нового Майдану. Однак він буде не довгим і закінчиться добре. Він стане причиною того, що перервуть вибори.

"Будуть вибори і перервуть, Майдан далі буде. Будуть багато разів зривати. Але я не скажу, хто буде. Нехай самі вибирають, я в політику не лізу. Просто чоловік і жінка", - сказала вона.

При цьому, стверджує мольфарка, особливо важкими для України будуть травень і червень 2019 року.

"Я можу лише сказати, що війна буде два роки. Ще добрих два роки, але закінчиться все добре у нас в Україні. Через два роки розпочнеться покращення життя", - підкреслила вона.

Більше того, стверджує Ольга, Крим повернеться в Україну. І хоча це буде не скоро, але все ж це станеться.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що рідні бійця з позивним "Сталкер" розповіли про загиблого воїна.

А також розповідали про те, що у командуванні ООС розповіли, скільки російських військових воюють на Донбасі.

 

 

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