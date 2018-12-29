"Закончится все хорошо": внучка мольфара предсказала будущее Донбасса и новый Майдан

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Женщина предсказала новый Майдан

Известная гуцульская мольфарка Ольга, внучка легендарного Гоя, предсказала окончание войны на Донбассе, а также возвращение Крыма в Украину. Об этом сообщает ТСН.

Так, согласно ее прогнозу, украинцам стоит ждать нового Майдана. Однако он будет не долгим и закончится хорошо. Он станет причиной того, что прервут выборы.

"Будут выборы и прервут, Майдан дальше будет. Будут много раз срывать. Но я не скажу, кто будет. Пусть сами выбирают, я в политику не лезу. Просто мужчина и женщина", - сказала она.

При этом, утверждает мольфарка, особенно тяжелыми для Украины будут май и июнь 2019 года.

"Я могу лишь сказать, что война будет два года. Еще добрых два года, но закончится все хорошо у нас в Украине. Через два года начнется улучшение жизни", - подчеркнула она.

Более того, утверждает Ольга, Крым вернется в Украину. И хотя это будет не скоро, но все же это произойдет.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что родные бойца с позывным "Сталкер" рассказали о погибшем воине.

А также рассказывали о том, что в командовании ООС рассказали, сколько российских военных воюют на Донбассе.