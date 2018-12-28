"Хотел поменять жизнь к лучшему": родные Сталкера о погибшем воине (фото, видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Военнослужащий Евгений Тоненьков отправился на российско-украинскую войну в 2014 году

Во Львове прошла церемония прощания с погибшим в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе военнослужащим ВСУ Евгением Тоненьковым с позывным Сталкер. Героя похоронят в пятницу, 28 декабря, в селе Роздил Николаевского района, сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Жизнь 28-летнего военного во время выполнения боевого задания оборвала пуля оккупантов 25 декабря. Евгений скончался в селе Крымское Луганской области.

Сам воин родом из Мариуполя Донецкой области. Проживал в Николаевском районе на Львовщине.

Львовяне вечером в четверг встретили траурный кортеж в центре города.

Фото: скриншот с Facebook-страницы Мишы Ребриша

"В последние минуты я была с ним. Оказала ему первую помощь. Я доставила его в больницу, а там... уже ничего поделать не могли", - рассказала жена погибшего военного Марьяна (позывной Мэри).

Они воевали вместе. Евгений в сентябре этого года вместе с ней подписал контракт с 10-й отдельной горно-штурмовой бригадой. До этого служил в батальоне "Донбасс".

"Он любил свою страну, хотел поменять жизнь к лучшему. Пошел воевать ради детей и будущего. Это была его цель", - добавила она.

Евгений Тоненьков с женой Марьяной (Фото: facebook.com/ГО-Майдан-ГФ-Миколаївська-народна-Самооборона)

У них с Евгением - четырехлетний сын.

Как рассказал брат погибшего героя Дмитрий Тоненьков, даже когда Марьяна была беременна, она оставалась на фронте, и Сталкер собой укрывал ее от осколков.

Мэри уроженка Львова, и сам Евгений часто говорил про их семью - "Схід і Захід разом".

Евгений Тоненьков с самого начала российско-украинской войны стал на защиту родины.

"Еще детей у него небыло, когда пошел на фронт", - сказал Дмитрий.

Видео с Facebook-страницы Мишы Ребриша

Он возмущен безразличием, с которым иногда доводится сталкиваться в "мирной части" Украины.

"У него было такое широкое сердце. Он оставался от ротации к ротации, так как не мог смотреть в бездушные глаза - там война, а тут всем все равно", - еле сдерживает эмоции и слезы брат погибшего воина.

"Хотел остаться до конца", - добавил он.

Как сообщалось ранее, 7 декабря скончался украинский военный, участник боевых действий на Донбассе Александр Коломиец, который служил в 128-й отдельной горно-пехотной бригаде.

Напомним, недавно украинские военнослужащие ликвидировали в зоне проведения ООС боевика, который может быть причастен к убийству известного оперного певца и бойца ВСУ Василия Слипака.

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Видео: РБК-Украина