ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Хотел поменять жизнь к лучшему": родные Сталкера о погибшем воине (фото, видео)

STYLERВойна    28.12.2018 - 06:52
"Хотел поменять жизнь к лучшему": родные Сталкера о погибшем воине (фото, видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Военнослужащий Евгений Тоненьков отправился на российско-украинскую войну в 2014 году

Во Львове прошла церемония прощания с погибшим в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе военнослужащим ВСУ Евгением Тоненьковым с позывным Сталкер. Героя похоронят в пятницу, 28 декабря, в селе Роздил Николаевского района, сообщили в пресс-службе Львовской облгосадминистрации.

Жизнь 28-летнего военного во время выполнения боевого задания оборвала пуля оккупантов 25 декабря. Евгений скончался в селе Крымское Луганской области. 

Сам воин родом из Мариуполя Донецкой области. Проживал в Николаевском районе на Львовщине.

Львовяне вечером в четверг встретили траурный кортеж в центре города.

 

Фото: скриншот с Facebook-страницы Мишы Ребриша

"В последние минуты я была с ним. Оказала ему первую помощь. Я доставила его в больницу, а там... уже ничего поделать не могли", - рассказала жена погибшего военного Марьяна (позывной Мэри).

Они воевали вместе. Евгений в сентябре этого года вместе с ней подписал контракт с 10-й отдельной горно-штурмовой бригадой. До этого служил в батальоне "Донбасс".

"Он любил свою страну, хотел поменять жизнь к лучшему. Пошел воевать ради детей и будущего. Это была его цель", - добавила она.

&quot;Хотел поменять жизнь к лучшему&quot;: родные Сталкера о погибшем воине (фото, видео)Евгений Тоненьков с женой Марьяной (Фото: facebook.com/ГО-Майдан-ГФ-Миколаївська-народна-Самооборона)

У них с Евгением - четырехлетний сын.

Как рассказал брат погибшего героя Дмитрий Тоненьков, даже когда Марьяна была беременна, она оставалась на фронте, и Сталкер собой укрывал ее от осколков.

Мэри уроженка Львова, и сам Евгений часто говорил про их семью - "Схід і Захід разом".

Евгений Тоненьков с самого начала российско-украинской войны стал на защиту родины.

"Еще детей у него небыло, когда пошел на фронт", - сказал Дмитрий.

Видео с Facebook-страницы Мишы Ребриша

Он возмущен безразличием, с которым иногда доводится сталкиваться в "мирной части" Украины.

"У него было такое широкое сердце. Он оставался от ротации к ротации, так как не мог смотреть в бездушные глаза - там война, а тут всем все равно", - еле сдерживает эмоции и слезы брат погибшего воина.

"Хотел остаться до конца", - добавил он.

Как сообщалось ранее, 7 декабря скончался украинский военный, участник боевых действий на Донбассе Александр Коломиец, который служил в 128-й отдельной горно-пехотной бригаде.

Напомним, недавно украинские военнослужащие ликвидировали в зоне проведения ООС боевика, который может быть причастен к убийству известного оперного певца и бойца ВСУ Василия Слипака.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Контактная группа подтвердила введение новогоднего перемирия на Донбассе "Пехота рулит": в сети показали зимние учения воинов на Донбассе (видео)
Новости Украины ДонбасспогиблиООС
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь