"Хотів змінити життя на краще": рідні Сталкера про загиблого воїна (фото, відео)

Фото: колаж РБК-Україна

Військовослужбовець Євген Тоненьков відправився на російсько-українську війну в 2014 році

У Львові пройшла церемонія прощання із загиблим в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі військовослужбовцям ЗСУ Євгеном Тоненьковым з позивним Сталкер. Героя поховають у п'ятницю, 28 грудня, в селі Розділ Миколаївського району, повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Життя 28-річного військового під час виконання бойового завдання обірвала куля окупантів 25 грудня. Євген помер у селі Кримське Луганської області.

Сам воїн родом із Маріуполя Донецької області. Проживав у Миколаївському районі на Львівщині.

Львів'яни увечері в четвер зустріли траурний кортеж в центрі міста.

Фото: скріншот з Facebook-сторінки Міши Ребриша

"В останні хвилини я була з ним. Надала йому першу допомогу. Я доставила його в лікарню, а там... вже нічого вдіяти не могли", - розповіла дружина загиблого військового Мар'яна (позивний Мері).

Вони воювали разом. Євген у вересні цього року разом із нею підписав контракт з 10-ю окремою гірничо-штурмовою бригадою. До цього служив у батальйоні "Донбас".

"Він любив свою країну, хотів змінити життя на краще. Пішов воювати заради дітей і майбутнього. Це була його мета", - додала вона.

Євген Тоненьков з дружиною Мар'яною (Фото: facebook.com/ГО-Майдан-ГФ-Миколаївська-народна-Самооборона)

У них з Євгеном - чотирирічний син.

Як розповів брат загиблого героя Дмитро Тоненьков, навіть коли Мар'яна була вагітна, вона залишалася на фронті, і Сталкер собою накривав її від осколків.

Мері уродженка Львова, і сам Євген часто говорив про їх сім'ю - "Схід і Захід разом".

Євген Тоненьков з самого початку російсько-української війни став на захист батьківщини.

"Ще дітей у нього не було, коли пішов на фронт", - сказав Дмитро.

Відео з Facebook-сторінки Міши Ребриша

Він обурений байдужістю, з яким іноді доводиться стикатися в "мирній частині" України.

"У нього було таке широке серце. Він залишався від ротації до ротації, так як не міг дивитися у бездушні очі - там війна, а тут всім все одно", - ледь стримує емоції і сльози брат загиблого воїна.

"Хотів залишитися до кінця", - додав він.

Як повідомлялося раніше, 7 грудня помер український військовий, учасник бойових дій на Донбасі Олександр Коломієць, який служив у 128-й окремій гірсько-піхотної бригади.

Нагадаємо, нещодавно українські військовослужбовці ліквідували в зоні проведення ООС бойовика, який може бути причетний до вбивства відомого оперного співака і бійця ВСУ Василя Слипака.

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Відео: РБК-Україна