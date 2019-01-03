Волонтер закликала небайдужих українців допомогти Народному Герою України

Колаж РБК-Україна

Назар Опришко потребує дорогого лікування

Відома українська волонтер, творець медичного батальйону "Госпітальєри" Яна Зінкевич просить українців допомогти Народному Герою України. Про це дівчина написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Яна Зінкевич звертається за допомогою до представників діаспори, які займаються передачею ліків в Україні, до волонтерів та просто небайдужих українців. Чоловік сильно хворів протягом останнього року, а нещодавно йому зробили трансплантацію нирки і тепер він потребує дорогих ліків.

Фото: (facebook.com/yana.hospitallers)

"Зараз йому необхідний один препарат, подивіться будь ласка кожен у себе по коробках, які ви передаєте або будете передавати, або на складах своїх структур, батальйонів тощо - це непримітні ліки, але дуже дорогі і потрібні! Раптом у когось як раз є такий препарат. Таке часто буває, я сама мало не щомісяця віддаю рідкісні і дорогі ліки від онко, при трансплантацій", - пише Зінкевич.

Фото: (facebook.com/yana.hospitallers)

Якщо препарат знайти не вийде, то волонтер планує зробити окремий закритий збір коштів на ліки. ПриватБанк Карта: 5168 7427 1693 7788, Назар Опришко.

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