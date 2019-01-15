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Історія одного успіху: ветеран АТО відкрив першу рибну кав'ярню у Львові

STYLERЖиття    15.01.2019 - 09:07
Історія одного успіху: ветеран АТО відкрив першу рибну кав'ярню у Львові
Колаж РБК-Україна

Після поранення Сергія евакуювали, і він вирішив втілити свою давню мрію

Сергій Бондарук, колишній боєць 14-ї ОМБр, захищав Україну з 10 лютого 2015 року до 26 грудня 2015 року. Потім його евакуювали з серйозним пораненням руки - лікарі дивом врятували кістку хлопця. За це він неймовірно вдячний медикам, бо Сергій може займатися своєю улюбленою справою - готувати для людей смачні страви. Нині – він власник першого у Львові рибного кафе. Історію ветерана АТО розповіла журналістка Дарина Бура для Ipress.ua.

Сергій каже, що пішов на війну, аби вона не дісталася його рідного міста. Знайомі, які поверталися з війни, розповідали йому, що там значно гірше, ніж показують по телевізору. Тоді він вирішив потай від усіх піти до військкомату і попросити вручити йому повістку.

"Я львів’янин, дуже люблю своє місто. Воно найкраще і по архітектурі, і по людям. І коли бачив ту біду, яка робиться на Донбасі, я дуже не хотів, щоб вона прийшла сюди", - розповідає колишній боєць.

Після поранення лікарі зробили все, що змогли, врятували кістку, пересадили шкіру й тепер він може далі працювати руками. Його мрією було відкрити рибний заклад для львів’ян. І це вийшло. Зараз у кафе Сергія працює три людини: він, його дружина Ірина та товариш Дмитро.

Історія одного успіху: ветеран АТО відкрив першу рибну кав'ярню у Львові

Фото: з особистого архіву Сергія Бондарука

"Я розраховував не так на туристів, як на місцевих мешканців", – говорить Сергій.

У своєму закладі Сергій не лише власник, він же і кухар, і офіціант. Дружина також допомагає з обслуговуванням відвідувачів. Чоловік каже, що працює в цій сфері з 2008 року. Він був мангальщиком, помічником кухаря, кухарем, посудомийником, нічним кухарем.

Після повернення Сергій, працював у Львові, рік був в Польщі і постійно думав, що варто спробувати відкрити власний заклад.

"Нас зачепила ідея з рибою. На неї є попит, але у Львові риба представлена в одному вигляді – суші. У нас є кілька закладів – або дорогих, або суто вуличної їжі. А якщо хочеться свіжої нормальної смаженої риби? Так вирішили спробувати створити кафе рибного напрямку", - розповідає Сергій.

Історія одного успіху: ветеран АТО відкрив першу рибну кав'ярню у Львові

Фото: з особистого архіву Сергія Бондарука

Користувачі мережі підтримали Сергія. Вони пишуть, що Сергій, гідний воїн, який сам творить своє життя та історію своєї країни. Вони залишили багато коментарів під публікацією.

"А ще на нулі Бондарук Сергій готував нам смачні страви! Разом ліпили вареники і відзначали дні народження побратимів", - поділився згадкою Шалений Носик.

"Бажаю йому здоров'я та удачі у його бізнесі! Нехай усе в нього вийде!", - написала Olga Karpenko.

"Як приємно читати такі історії!", - захопилася Helen Grechko.

"Приїду до Львова, обов'язково зайду!", - пообіцяла Nadya Puzanowa.

Історія одного успіху: ветеран АТО відкрив першу рибну кав'ярню у Львові

Скріншот коментарів (facebook.com/backandalive/)

Нагадаємо, раніше ми публікували історію військового медика, який розповів, що найважче у зоні бойових дій.

До речі, нещодавно ми писали про відважну дівчину - прес-офіцера з позивним "Торнадо".

Відео: РБК-Україна

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