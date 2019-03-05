Пытки над детьми: у Супрун рассказали о чудовищных методах "борьбы" с корью

В Минздраве призывают не доверять сомнительным методам лечения, а вместо этого – немедленно обращаться к врачам

Вспышка кори в Украине в очередной раз доказала, что лучший способ защититься от болезни – сделать заранее прививку.

Из-за того, что корью заболели тысячи людей, многие только сейчас поняли важность вакцинации. В то же время все еще много людей верят в то, что корью могут вылечить, мягко говоря, очень странные методы. В Минздраве предупреждают: в интернете – куча манипуляций и ложных данных о том, как лечат корь. У Уляны Супрун рассказали о наиболее популярных фейках по лечению кори.

Фейк №1: Корь – это "благословенная" болезнь. Чем раньше ребенок ей переболеет, тем лучше это отразится на ее здоровье: иммунитет станет сильнее и пожизненным.

Факт: На самом деле корь – это смертельно опасная болезнь, а вирус кори – это один из наиболее устойчивых и “живущих” в мире. Он может сохраняться на твердых поверхностях до 2 часов после того, как больной человек покинул помещение, где находился. К сожалению, 9 из 10 людей, которым не сделано вакцинацию, заражаются после контакта с больным.

Если ребенок переболеет корью, то у него сформируется иммунитет. Однако инфекция может вызывать тяжелые заболевания: энцефалит, пневмонию, бронхит. Из-за кори человек может умереть или получить инвалидность. Корь – это болезнь, которая становится одной из главных причин смертности у детей в мире в целом.

Фото: Единственное действенное средство против кори - вакцинация (kyivcity.gov.ua)

Фейк №2: Корь – это исключительно детская инфекционная болезнь. Около 100 лет назад болезни не было, а возникла она из-за изобретения вакцинации. У взрослых корь проходит значительно сложнее, чем у детей.

Факт: Корь – тяжелая болезнь, которая грозит всем, у кого нет прививки – и детям, и взрослым. Восприимчивыми к кори является также и подростки, и взрослые, которым не проводили вакцинацию. Эта болезнь представляет особенно большую опасность для детей до 5 лет.

Вакцинация – это надежная защита против болезни. В Минздраве приводят пример: когда вакцину изобрели в 1963 году, то в США заболеваемость упала очень стремительно. Позже, уже в 21 веке, именно вакцина против кори смогла спасти от смерти около 12 миллионов детей.

Фейк №3: Прививка от кори – это не гарантия, того что ребенок не заболеет.

Факт: На самом деле прививка от кори – это и есть единственная надежная защита от болезни и тяжелых осложнений. Как известно, 100% гарантии не дает ни один препарат, изобретенный мировой медициной. Но после вакцинации риск заболеть составляет только 1-2%, тогда как без нее, как уже ранее писали, заражается 9 человек из 10 при контакте с больным.

Фейк №4: При кори энцефалитом заболеть нельзя, если не пить антибиотики и жаропонижающие. От средств против температуры корь "уйдет внутрь" и распространится в мозг и легкие.

Факт: Энцефалит или поражение мозга как раз и является одним из осложнений кори. Его вызывает вирус кори, и ни в коем случае его не могут вызвать антибиотики или жаропонижающие препараты. Их надо принимать, когда температура подскочила выше 38,5 градусов.

Фото: Порой родители прибегают к действительно удивительным или ужасным методам "лечения", которые не имеют никакого эффекта, тогда как прививка действует, если ее сделали заранее (РБК-Украина)

Фейк №5: Вместо препаратов, которые снижают температуру, надо "освободить" силы иммунной системы для работы с вирусом кори, а для этого – сделать ребенку клизмы на основе соли или соды, растворенных в воде. Для лучшего эффекта – три клизмы подряд.

Факт: Такой подход в отношении ребенка, который болеет корью – ни что иное чем пытки! Такие средства при болезни не только не помогают, но и вредят ребенку. Не занимайтесь самолечением - при первых признаках обратитесь к врачу!

Фейк №6: После очистки организма ребенка клизмой надо быстро применить как можно больше гомеопатических средств – свечи, глазные капли, драже, таблетки и тому подобное. Все эти препараты "помогают" организму и не "вмешиваются" в “правильный” ход болезни.

Факт: Гомеопатические средства на самом деле “не вмешиваются” в развитие недуга, потому что кроме эффекта плацебо не имеют никакого эффекта вообще! Ведь основа гомеопатии – простые минералы, вещества, взять из растений или животных. Концентрация этих веществ очень низкая, потому их многократно разводят, обычно с водой или спиртом. После таких многократных разведений в них практически не остается никаких признаков исходного вещества. Действительно правдивых научных подтверждений эффективного действия гомеопатических препаратов сейчас не существует.

Важно: Специфического лечения кори не существует! И крайне важно как можно раньше обратиться к врачу, чтобы вовремя выявить болезнь и как можно скорее принять все меры, чтобы избежать осложнений.

Напомним, стало известно, что в Украине фиксируют снижение заболеваемости корью.

Также эксперт назвал особенности вспышки кори в Украине.

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