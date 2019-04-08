Рабы или оккупанты: Фарион угодила в новый языковой скандал

Ирина Фарион угодила в новый языковой скандал, заявив, что русскоязычное население Украины - это либо рабы, либо оккупанты. Об этом она заявила в одном из интервью, запись которого опубликовала на YouTube-странице Iryna Farion.

Бывший депутат и языковед заявила, что люди, которые на знают украинского языка, не должны получать образование и соответственно - работу. Только при таком раскладе, по словам Фарион, возможны изменения.

"У нас слабая нация, которая позволяет себя унижать. И у нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычного населения. У нас нет русскоязычного населения. Это или рабы, или оккупанты", - высказалась она.

Видео: (YouTube/Iryna Farion)

При этом она привела примеры Италии, Франции, Испании, где от украинских заработчан требуют знания языка. Языковед утверждает, что в данной ситуации начинать следует с образования и изменения установленных касательно него законов.

Напомним, что Фарион призвала сжигать людей за проявление "московского духа". Языковед хочет, чтобы жители Украины уничтожали людей, которые поддерживают "русский мир".

Ранее мы писали о том, что Фарион снова накинулась на русскоязычных украинцев. Она поделилась историей о том, как в аквапарке Львова встретила русскоязычных украинцев. Женщина утверждает, что таким особям не место в Украине.