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Как распознать первые признаки проблем с печенью: список симптомов

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Суббота 29 января 2022 10:47
Как распознать первые признаки проблем с печенью: список симптомов Признаки болезней печени (фото: pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Печень – жизненно важный орган, располагающийся под диафрагмой в брюшной полости. Если ваша печень страдает, нарушается в теле слишком многое - ведь от нее зависят и мышцы, и энергия, и желчь, и гормоны, и почки.

При этом печень никогда не болит. Интересный факт: печень болеть не может - анатомия не позволяет. На ней просто нет болевых рецепторов, природа их не предусмотрела. И заподозрить, что с ней что-то не так, почти невозможно.

Поэтому крайне важно выявить признаки опасной болезни печени до того, как она успеет нанести непоправимый вред здоровью. На своей странице в Instagram нутрициолог Евгения Колодкина перечислила первые признаки того, что у вас проблемы с печенью.

Эксперт отметила, что в современном мире печень не сильно здоровая у большинства людей - какой бы образ жизни вы не вели.

Причиной тому:

  • Пестициды и нитраты в овощах
  • Гормоны в мясе
  • Антибиотики в яйцах и молочке
  • Ртуть в рыбе
  • Мышьяк в крупах и орехах
  • Сульфиты в вине и сухофруктах
  • Избыток фруктозы
  • Смог в воздухе
  • Химические синтетические гормоны в воде


Даже если вы сторонник правильного питания, это просто реалии, и вам от этого никуда не спрятаться. Это просто везде. Как вам заподозрить, что с печенью что-то не так, если она не болит?

Есть такие необычные и на первый взгляд даже нелепые симптомы, которые будут указывать на то, что пора заняться своей печенью:

  • Ксантомы или миллиумы, жировики (на голове, спине, запястьях), мощные подкожные жировые отложения (над бровями), шершавость кожи на щеках с миллиумами
  • Липомы на руках. В молодом возрасте - могут рассосаться, в старшем - лучше удалить и разбираться с желчным
  • Красные точки по телу, кератомы, гемангиомы
  • Печеночные ладони, эритема - симметрично красные, как от ожога, ладони и ступни
  • Накопление билирубина - пожелтение ладоней
  • Пожелтение склер глаз

Как распознать первые признаки проблем с печенью: список симптомовКак распознать первые признаки проблем с печенью: список симптомовСимптомы нарушений в печени (фото: instagram.com/una.tuna)

Напомним, ранее мы писали, что эксперт назвал четыре неочевидные причины проблем с желудком.

А также рассказывали, при какой боли в животе нужно немедленно вызывать врача.

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