Как распознать первые признаки проблем с печенью: список симптомов
Печень – жизненно важный орган, располагающийся под диафрагмой в брюшной полости. Если ваша печень страдает, нарушается в теле слишком многое - ведь от нее зависят и мышцы, и энергия, и желчь, и гормоны, и почки.
При этом печень никогда не болит. Интересный факт: печень болеть не может - анатомия не позволяет. На ней просто нет болевых рецепторов, природа их не предусмотрела. И заподозрить, что с ней что-то не так, почти невозможно.
Поэтому крайне важно выявить признаки опасной болезни печени до того, как она успеет нанести непоправимый вред здоровью. На своей странице в Instagram нутрициолог Евгения Колодкина перечислила первые признаки того, что у вас проблемы с печенью.
Эксперт отметила, что в современном мире печень не сильно здоровая у большинства людей - какой бы образ жизни вы не вели.
Причиной тому:
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- Пестициды и нитраты в овощах
- Гормоны в мясе
- Антибиотики в яйцах и молочке
- Ртуть в рыбе
- Мышьяк в крупах и орехах
- Сульфиты в вине и сухофруктах
- Избыток фруктозы
- Смог в воздухе
- Химические синтетические гормоны в воде
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Даже если вы сторонник правильного питания, это просто реалии, и вам от этого никуда не спрятаться. Это просто везде. Как вам заподозрить, что с печенью что-то не так, если она не болит?
Есть такие необычные и на первый взгляд даже нелепые симптомы, которые будут указывать на то, что пора заняться своей печенью:
- Ксантомы или миллиумы, жировики (на голове, спине, запястьях), мощные подкожные жировые отложения (над бровями), шершавость кожи на щеках с миллиумами
- Липомы на руках. В молодом возрасте - могут рассосаться, в старшем - лучше удалить и разбираться с желчным
- Красные точки по телу, кератомы, гемангиомы
- Печеночные ладони, эритема - симметрично красные, как от ожога, ладони и ступни
- Накопление билирубина - пожелтение ладоней
- Пожелтение склер глаз
Симптомы нарушений в печени (фото: instagram.com/una.tuna)
Напомним, ранее мы писали, что эксперт назвал четыре неочевидные причины проблем с желудком.
А также рассказывали, при какой боли в животе нужно немедленно вызывать врача.