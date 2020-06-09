Как распознать симптомы рака мозга и кто в группе риска: украинские врачи дали ответ

Как распознать симптомы рака мозга (фото: freepik)

Одной из причин рака мозга могут быть онкогенные вирусы

Украинские врачи рассказали, как распознать симптомы рака головного мозга, назвали причины развития такого типа новообразований, а также указали на возрастные группы риска.

Раком мозга в Украине чаще болеют мужчины (6,1 на 100 тыс. населения относительно 4,8 на 100 тыс. для женщин), сообщают в Facebook Центра общественного здоровья.

От общего числа новообразований случаи рака мозга составляют 9%. И большинство - это дети в возрасте до 15 лет и люди старше 65 лет.

Причинами возникновения опухолей головного мозга называют:

генетическую предрасположенность,

воздействие онкогенных вирусов,

влияние ионизирующего излучения и химических канцерогенов.

А вот симптомы опухоли мозга зависят от того, в каком месте и какого размера опухоль. Тем не менее, 50% людей испытывают головную боль. Эта боль является постоянной и прогрессирует. Она не похожа на мигрень, боль во время тренировки, кашля, резкой смены положения тела и так далее. Эта боль на своем пике может сопровождаться рвотой и неврологическими симптомами.

"Не всегда головная боль означает наличие опухоли головного мозга. Она может возникать и по другим причинам: пропущенного приема пищи, недосыпания, инсульта и так далее", - предупреждают медики.

Следующий симптом - судороги. Они возникают, когда из-за новообразований нарушается передача электрических импульсов между нервными клетками. Судороги могут быть в руке, ноге, или же проявляться подергиванием всего тела - общими судорогами, что сопровождаются потерей сознания.

Психические нарушения также могут быть симптомом рака головного мозга. Они проявляются нарушениями памяти, внимания, раздражительностью, забывчивостью. Может изменится даже характер человека.

Если опухоль локализована в лобной или височной доле, то могут возникнуть проблемы с памятью. Новообразования в лобном или теменном участке влияют на рассуждения и принятие решений.

Слабость, усталость и истощение возникают независимо от локализации опухоли. Человек чувствует сильную усталость, которая не проходит даже после сна или отдыха.

Тошнота и рвота, котора не приносит облегчения и возникает независимо от приема пищи. Особенно это бывает утром или после изменения положения тела.

Онемение и слабость в теле. При некоторых опухолях может быть онемение или покалывание рук и ног, преимущественно на одной стороне тела.

Медики уточнили, что даже появление нескольких из этих симптомов сразу не обязательно означает опухоль головного мозга. Правильный диагноз может поставить только врач.

Напомним, что Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Светлана Мащенко