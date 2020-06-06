Как распознавать фейки: Супрун дала полезные советы об информационной гигиене

Уляна Супрун объяснила, как можно легко выявить фейки и манипуляцию
Уляна Супрун рассказала об информационной гигиене и объяснила, как распознавать фейки и манипуляции в новостях и сети. Бывший руководитель Минздрава также призвала помогать близким и родным учиться выявлять неправдивые сообщения, которые способны влиять на наши мысли и формировать мировоззрение.
Также экс-чиновник призналась, что за последнюю неделю сама стала объектом ряда лживых новостей. Об этом Супрун написала в своем Facebook.
"Технология манипуляции через Telegram каналы происходит из России. Распространенный формат - это публикация какой-то внутренней информации или инсайта на канале, источник которого невозможно проверить. В дальнейшем эту информацию могут даже подхватить СМИ и превратить в новость. Бороться с такими информационными вбросами достаточно сложно, и даже наиболее оперативная реакция на фейк может не исправить ситуацию, ведь damage is done. Это лишь один из видов манипуляции и засорения информационного пространства", - рассказала она.
Прежде всего, помнить, как они в основном выглядят. Вот несколько черт фейков, которые часто можно заметить с первого взгляда:
Нужно читать только проверенные ресурсы и отслеживать источник новости, фото, изображений или любой другой информации, говорит Супрун. Следить, кого вы добавляете в друзья в Facebook, а также регулярно фильтровать страницы, на которые вы подписаны и читаете.
"Очень часто в друзья "стучат" распространители нелепостей и лжи. Так как сообщения друзей Facebook показывает охотнее, а не фильтруя запросы, можно получить как фанатов вредных рекомендаций, так и ботов. Фактически самовольно позволить засорять свое информационное пространство", - отметила она.
Также Супрун рекомендует время от времени просматривать страницы, на которые вы подписаны.
"Фейк могут не распознать люди любого возраста... Сейчас очень важно быть максимально вооруженными логикой, критическим мышлением и надежными инструментами для проверки фактов. Поэтому не пренебрегайте ни одной возможностью, чтобы потренировать свою способность критически мыслить. Ведь это - привычка здорового человека", - написала она.
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Автор: Владимир Костырин