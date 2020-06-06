Как распознавать фейки: Супрун дала полезные советы об информационной гигиене

Уляна Супрун рассказала об информационной гигиене и объяснила, как распознавать фейки и манипуляции в новостях и сети. Бывший руководитель Минздрава также призвала помогать близким и родным учиться выявлять неправдивые сообщения, которые способны влиять на наши мысли и формировать мировоззрение.

Также экс-чиновник призналась, что за последнюю неделю сама стала объектом ряда лживых новостей. Об этом Супрун написала в своем Facebook.

"Технология манипуляции через Telegram каналы происходит из России. Распространенный формат - это публикация какой-то внутренней информации или инсайта на канале, источник которого невозможно проверить. В дальнейшем эту информацию могут даже подхватить СМИ и превратить в новость. Бороться с такими информационными вбросами достаточно сложно, и даже наиболее оперативная реакция на фейк может не исправить ситуацию, ведь damage is done. Это лишь один из видов манипуляции и засорения информационного пространства", - рассказала она.

Как фильтровать фейки

Прежде всего, помнить, как они в основном выглядят. Вот несколько черт фейков, которые часто можно заметить с первого взгляда:

отсутствие ссылок на источники информации или ссылки на вымышленные исследования

очень заметны логические ошибки, имеющиеся очевидные предубеждения

сокрытия данных, которые противоречат выводу

однобокое освещение вопроса, нет ни одного упоминания об альтернативных теории

выводы базируются на сложившихся традициях или практиках

апелляция к эмоциям и использования шаблонов

Нужно читать только проверенные ресурсы и отслеживать источник новости, фото, изображений или любой другой информации, говорит Супрун. Следить, кого вы добавляете в друзья в Facebook, а также регулярно фильтровать страницы, на которые вы подписаны и читаете.

"Очень часто в друзья "стучат" распространители нелепостей и лжи. Так как сообщения друзей Facebook показывает охотнее, а не фильтруя запросы, можно получить как фанатов вредных рекомендаций, так и ботов. Фактически самовольно позволить засорять свое информационное пространство", - отметила она.

Сигналы, которые указывают, что страница может быть фейковой

мало или вообще нет сообщений в ленте, но в аккаунте много подписчиков

есть сообщения, но отсутствуют предпочтения и комментарии

люди, которые подписаны на страницу, похожие на ботов (имеют пустые страницы и мало друзей)

страница часто меняет имя

публикуются фейки

Также Супрун рекомендует время от времени просматривать страницы, на которые вы подписаны.

"Фейк могут не распознать люди любого возраста... Сейчас очень важно быть максимально вооруженными логикой, критическим мышлением и надежными инструментами для проверки фактов. Поэтому не пренебрегайте ни одной возможностью, чтобы потренировать свою способность критически мыслить. Ведь это - привычка здорового человека", - написала она.

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