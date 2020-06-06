Як розпізнавати фейки: Супрун дала корисні поради про інформаційну гігієну

Уляна Супрун пояснила, як можна легко виявити фейки та маніпуляцію
Уляна Супрун розповіла про інформаційну гігієну та пояснила, як розпізнавати фейки і маніпуляції в новинах та мережі. Колишня керівниця МОЗ також закликала допомагати близьким і рідним вчитися виявляти неправдиві повідомлення, які здатні впливати на наші думки та формувати світогляд.
Також екс-чиновник зізналася, що за останній тиждень сама стала об'єктом ряду брехливих новин. Про це Супрун написала у своєму Facebook.
"Технологія маніпуляції через телеграм-канали походить з Росії. Поширений формат - це публікація якоїсь внутрішньої інформації чи інсайту на каналі, джерело якого неможливо перевірити. Надалі цю інформацію можуть навіть підхопити ЗМІ і перетворити в новину. Боротися з такими інформаційними вкидами досить складно, і навіть найбільш оперативна реакція на фейк може не виправити ситуацію, адже damage is done.Це лише один з видів маніпуляції та засмічення інформаційного простору.", - розповіла вона.
Перш за все, пам'ятати, як вони в основному виглядають. Ось кілька рис фейків, які часто можна помітити з першого погляду:
Треба читати тільки перевірені ресурси та відстежувати джерело новини, фото, зображень або будь-якої іншої інформації, говорить Супрун. Стежити, кого ви додаєте в друзі в Facebook, а також регулярно фільтрувати сторінки, на які ви підписані та читаєте.
"Дуже часто в друзі "стукають" поширювачі нісенітниць та брехні. Через те, що дописи друзів фейсбук показує більш охоче, не фільтруючи запити, можна отримати як фанатів шкідливих рекомендацій, так і ботів. Фактично самовільно дозволити засмічувати свій інформаційний простір", - зазначила вона.
Також Супрун рекомендує час від часу переглядати сторінки, на які ви підписані
"Фейк можуть не розпізнати люди будь-якого віку... Зараз дуже важливо бути максимально озброєними логікою, критичним мисленням та надійними інструментами для перевірки фактів. Тому не нехтуйте жодною можливістю, аби потренувати свою здатність критично мислити. Адже це - звичка здорової людини", - написала вона.
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Автор: Володимир Костирін