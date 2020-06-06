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Як розпізнавати фейки: Супрун дала корисні поради про інформаційну гігієну

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Уляна Супрун пояснила, як можна легко виявити фейки та маніпуляцію

Уляна Супрун розповіла про інформаційну гігієну та пояснила, як розпізнавати фейки і маніпуляції в новинах та мережі. Колишня керівниця МОЗ також закликала допомагати близьким і рідним вчитися виявляти неправдиві повідомлення, які здатні впливати на наші думки та формувати світогляд.

Також екс-чиновник зізналася, що за останній тиждень сама стала об'єктом ряду брехливих новин. Про це Супрун написала у своєму Facebook.

"Технологія маніпуляції через телеграм-канали походить з Росії. Поширений формат - це публікація якоїсь внутрішньої інформації чи інсайту на каналі, джерело якого неможливо перевірити. Надалі цю інформацію можуть навіть підхопити ЗМІ і перетворити в новину. Боротися з такими інформаційними вкидами досить складно, і навіть найбільш оперативна реакція на фейк може не виправити ситуацію, адже damage is done.Це лише один з видів маніпуляції та засмічення інформаційного простору.", - розповіла вона.

Як фільтрувати фейки

Перш за все, пам'ятати, як вони в основному виглядають. Ось кілька рис фейків, які часто можна помітити з першого погляду:

  • відсутність посилань на джерела інформації або посилання на вигадані дослідження
  • дуже помітні логічні помилки, наявні очевидні упередження
  • приховання даних, які суперечать висновку
  • однобоке висвітлення питання, немає жодної згадки про альтернативні теорії
  • висновки базуються на сформованих традиціях або практиках
  • апеляція до емоцій та використання шаблонів

Треба читати тільки перевірені ресурси та відстежувати джерело новини, фото, зображень або будь-якої іншої інформації, говорить Супрун. Стежити, кого ви додаєте в друзі в Facebook, а також регулярно фільтрувати сторінки, на які ви підписані та читаєте.

"Дуже часто в друзі "стукають" поширювачі нісенітниць та брехні. Через те, що дописи друзів фейсбук показує більш охоче, не фільтруючи запити, можна отримати як фанатів шкідливих рекомендацій, так і ботів. Фактично самовільно дозволити засмічувати свій інформаційний простір", - зазначила вона.

Сигнали, які вказують, що сторінка може бути фейковою

  • мало або взагалі немає дописів у стрічці, але в записі багато передплатників
  • дописи, але відсутні вподобання та коментарі
  • люди, які підписані на сторінку, схожі на роботів (мають порожні сторінки та мало друзів)
  • сторінка часто змінює ім'я
  • публікуються фейки

Також Супрун рекомендує час від часу переглядати сторінки, на які ви підписані

"Фейк можуть не розпізнати люди будь-якого віку... Зараз дуже важливо бути максимально озброєними логікою, критичним мисленням та надійними інструментами для перевірки фактів. Тому не нехтуйте жодною можливістю, аби потренувати свою здатність критично мислити. Адже це - звичка здорової людини", - написала вона.

Раніше ми повідомляли, що у мережі з'явився новий вірус, який вимагає викуп, і розповідали, як убезпечити свій ПК.

Нагадаємо також, що нещодавно Уляна Супрун розповіла, що потрібно знати про ментальне здоров'я.

Автор: Володимир Костирін

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