Як розпізнавати фейки: Супрун дала корисні поради про інформаційну гігієну

Уляна Супрун розповіла про інформаційну гігієну та пояснила, як розпізнавати фейки і маніпуляції в новинах та мережі. Колишня керівниця МОЗ також закликала допомагати близьким і рідним вчитися виявляти неправдиві повідомлення, які здатні впливати на наші думки та формувати світогляд.

Також екс-чиновник зізналася, що за останній тиждень сама стала об'єктом ряду брехливих новин. Про це Супрун написала у своєму Facebook.

"Технологія маніпуляції через телеграм-канали походить з Росії. Поширений формат - це публікація якоїсь внутрішньої інформації чи інсайту на каналі, джерело якого неможливо перевірити. Надалі цю інформацію можуть навіть підхопити ЗМІ і перетворити в новину. Боротися з такими інформаційними вкидами досить складно, і навіть найбільш оперативна реакція на фейк може не виправити ситуацію, адже damage is done.Це лише один з видів маніпуляції та засмічення інформаційного простору.", - розповіла вона.

Як фільтрувати фейки

Перш за все, пам'ятати, як вони в основному виглядають. Ось кілька рис фейків, які часто можна помітити з першого погляду:

відсутність посилань на джерела інформації або посилання на вигадані дослідження

дуже помітні логічні помилки, наявні очевидні упередження

приховання даних, які суперечать висновку

однобоке висвітлення питання, немає жодної згадки про альтернативні теорії

висновки базуються на сформованих традиціях або практиках

апеляція до емоцій та використання шаблонів

Треба читати тільки перевірені ресурси та відстежувати джерело новини, фото, зображень або будь-якої іншої інформації, говорить Супрун. Стежити, кого ви додаєте в друзі в Facebook, а також регулярно фільтрувати сторінки, на які ви підписані та читаєте.

"Дуже часто в друзі "стукають" поширювачі нісенітниць та брехні. Через те, що дописи друзів фейсбук показує більш охоче, не фільтруючи запити, можна отримати як фанатів шкідливих рекомендацій, так і ботів. Фактично самовільно дозволити засмічувати свій інформаційний простір", - зазначила вона.

Сигнали, які вказують, що сторінка може бути фейковою

мало або взагалі немає дописів у стрічці, але в записі багато передплатників

дописи, але відсутні вподобання та коментарі

люди, які підписані на сторінку, схожі на роботів (мають порожні сторінки та мало друзів)

сторінка часто змінює ім'я

публікуються фейки

Також Супрун рекомендує час від часу переглядати сторінки, на які ви підписані

"Фейк можуть не розпізнати люди будь-якого віку... Зараз дуже важливо бути максимально озброєними логікою, критичним мисленням та надійними інструментами для перевірки фактів. Тому не нехтуйте жодною можливістю, аби потренувати свою здатність критично мислити. Адже це - звичка здорової людини", - написала вона.

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