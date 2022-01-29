Распространенная ошибка при принятии душа, которая может навредить вам
Процедура принятия душа может показаться простой и давно известной, но люди совершают много ошибок, некоторые из которых могут быть опасными для здровья. Одна из распространенных ошибок - не удалить все косметические средства с волос и кожи перед и во время мытья.
Пренебрежение этим правилом может быть весьма губительным для здоровья вашей кожи, предупредил Хуссейн Абдех, главный фармацевт компании Medicine Direct. Об этом сообщает Express.
"Большинство мыл и шампуней оказывают высушивающее действие на кожу, если их оставить или применять слишком часто, поэтому, если вы не уделите достаточно времени, чтобы тщательно промыть волосы и кожу после мытья в душе, ваша кожа может стать сухой, шелушащейся или раздраженной", - пояснил эксперт.
Также он предупредил, что не стоит проводить в душе слишком много времени.
По словам фармацевта, слишком долгое стояние под горячей водой также сушит кожу и может сделать ее красной и чувствительной.
"Время принятия душа должно быть ограничено максимум 15 минутами, чтобы избежать этого", - посоветовал он.
Эксперты рассказали, как долго лучше принимать душ (фото: freepik.com)
Кроме того, масла, отдушки и другие добавки в шампунях, кондиционерах и мыле могут сами по себе вызывать проблемы, такие как аллергические реакции.
Частота принятия душа так же важна для здоровья организма, как и продолжительность.
Хотя идеальной частоты не существует, эксперты предполагают, что для большинства людей достаточно принимать душ несколько раз в неделю (если только вы не грязные, не вспотевшие или у вас нет других причин принимать душ чаще).
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