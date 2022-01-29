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Распространенная ошибка при принятии душа, которая может навредить вам

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Суббота 29 января 2022 17:14
Распространенная ошибка при принятии душа, которая может навредить вам Как правильно принимать душ (фото: freepik.com)
Автор: Марина Настевич

Процедура принятия душа может показаться простой и давно известной, но люди совершают много ошибок, некоторые из которых могут быть опасными для здровья. Одна из распространенных ошибок - не удалить все косметические средства с волос и кожи перед и во время мытья.

Пренебрежение этим правилом может быть весьма губительным для здоровья вашей кожи, предупредил Хуссейн Абдех, главный фармацевт компании Medicine Direct. Об этом сообщает Express.

"Большинство мыл и шампуней оказывают высушивающее действие на кожу, если их оставить или применять слишком часто, поэтому, если вы не уделите достаточно времени, чтобы тщательно промыть волосы и кожу после мытья в душе, ваша кожа может стать сухой, шелушащейся или раздраженной", - пояснил эксперт.

Также он предупредил, что не стоит проводить в душе слишком много времени.

По словам фармацевта, слишком долгое стояние под горячей водой также сушит кожу и может сделать ее красной и чувствительной.

"Время принятия душа должно быть ограничено максимум 15 минутами, чтобы избежать этого", - посоветовал он.

Распространенная ошибка при принятии душа, которая может навредить вам

Эксперты рассказали, как долго лучше принимать душ (фото: freepik.com)

Кроме того, масла, отдушки и другие добавки в шампунях, кондиционерах и мыле могут сами по себе вызывать проблемы, такие как аллергические реакции.

Частота принятия душа так же важна для здоровья организма, как и продолжительность.

Хотя идеальной частоты не существует, эксперты предполагают, что для большинства людей достаточно принимать душ несколько раз в неделю (если только вы не грязные, не вспотевшие или у вас нет других причин принимать душ чаще).

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