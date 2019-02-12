Равнодушие убивает: в Днепре маршрутчик высадил девочку, которая потеряла сознание

Пассажиры даже не попытались остановить водителя

В Днепре произошел вопиющий инцидент: водитель маршрутки высадил несовершеннолетнюю девочку, когда та потеряла сознание. Об этом сообщила мать подростка в социальной сети Facebook.

Возмущенная Татьяна Михайличенко разыскивает безразличного водителя маршрутки и просит откликнуться очевидцев, которые присутствовали в момент происшествия.

"Ищу пассажиров маршрутки N127 жёлтый "Богдан", которые ехали сегодня (11.02.2019) по маршруту поселок Мирное - парк Шевченко, в промежуток времени с 8:15 до 8:35. И были свидетелями того, как моя несовершеннолетняя дочь потеряла сознание в маршрутке, и водитель высадил её с автобуса, оставив в таком состоянии одну на остановке ул. Лазяряна", - сообщила Татьяна.

Скриншот: (facebook.com/Татьяна Михайличенко)

Отмечается, что позже ребенок пришел в себя на остановке под столбом. Несмотря на то, что вокруг были люди, никто не подошел. Данный факт возмутил не только мать девочки, но и остальных пользователей сети:

"А что делали люди, которые ехали с девочкой? Это равнодушие просто убивает!";

"Что с людьми происходит... Куда мы катимся... ";

"Это жесть";

"Людей почти не осталось. Это уже не единичные случаи, это уже норма";

"Надо было пересадить людей и дождаться скорую или патруль!";

Скриншот: (facebook.com/Татьяна Михайличенко)

Напомним, что неадекватный маршрутчик Мелитополя обложил школьницу матами.

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