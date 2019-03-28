Разбитые дороги во дворах: куда обращаться

Восстанавливать разбитые дороги на придомовых территориях, раскопанные после ремонтных работ, должны те службы, которые выполняли эти работы, сообщает "Сегодня".

Например, если возле вашего дома раскопали асфальт для того, чтобы проложить трубы или восстановить тротуар, те же самые службы должны и починить разбитую дорогу. Однако на деле это не всегда выглядит именно так.

Эксперты советуют обращаться с коллективным заявлением в суд.

К примеру, жители столичного дома на улице Гната Юры несколько лет видят разруху во дворе. После восстановления тротуара здесь "забыли" починить дорогу. А обращение на горячую линию города и в ЖЭК не дали никаких результатов. В ЖЭКе говорят, что не имеют никакого отношения к ситуации.

Представительница департамента благоустройства Киева Наталья Лотоцкая объясняет: по правилам, навести порядок должен тот, кто раскопал участок. Но в реальности дела обстоят иначе.

"Они объясняют, что нет средств на восстановление благоустройства. Мы выписываем протоколы, предписания. Больше ничего не можем сделать", - рассказывает эксперт.

Если же подрядчик в течение 15 дней не привел территорию в порядок, ему выписывают штраф, однако он слишком ничтожен, чтобы заставить подрядчика отремонтировать дорогу. Максимальная сумма штрафа на сегодня - 1700 гривен.

Ремонт дорог во дворах - куда обращаться (фото: РБК-Украина)

Адвокат Виктор Чевгуз советует выяснить, кто является балансодержателем (это может быть ЖЭК, ОСМД или фирма, которая проводила ремонт), и с коллективным заявлением обратиться в суд.

"Когда будет решение суда, распоряжение провести работы, они обязаны это сделать. Потому что за невыполнение судебного решения уже будет другая ответственность", - отмечает юрист.

Специалист советует провесто фотосъемку некачественно восстановленных дорог - это поможет выиграть суд.

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