Разборки и крики: в Мелитополе таксисту грозили отрезать ноги

Коллаж РБК-Украина

Все началось с жалобы самих пассажиров

В Мелитополе водителю одной из служб такси довелось перевозить семью с ребенком. Последствия этой поездки таксист запомнил надолго, поскольку рейс закончился разборками и неприятными угрозами. Об этом информирует "РИА Мелитополь".

Началось все с жалобы самих пассажиров. Они утверждали, что таксист им грубил и угрожал битой. По рассказам пассажирки, было темное время суток и женщина решила включить свет в авто, на что водитель возмутился, отметив, что это его машина и он может отказаться ее везти. Также были замечания касательно громкого хлопка дверью.

Подобные претензии начали женщину раздражать, поэтому последовала словесная перепалка. После всех разборок семью отвёз домой другой человек. Однако в службе такси ситуацию видят иначе. Говорят, что клиенты попались выпившие, постоянно шумели и что-то требовали.

Когда женщина спорить с таксистом устала, то позвонила другому водителю такси - своему отцу. Тот моментально приехал и принялся угрожать коллеге, что отрежет ему ноги.

К слову, женщину признали в данной ситуации виноватой. Оказывается, пассажиры не имеют права включать свет в такси либо нажимать на какие-то кнопки без ведома водителя. Свет в салоне усложняет видимость, а водитель отвечает за жизнь и безопасность своих пассажиров.

Напомним, что таксист Uber из Мичигана, убивший 6 человек, признал себя виновным.

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Ранее сообщалось, что компания Uber выплатит США и федеральному округу Колумбия 148 млн долларов за то, что в течение года скрывала утечку данных водителей и клиентов.